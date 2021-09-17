Итоги короткой программы юниорок в Гран-при по фигурному катанию в Красноярске 2021: россиянки заняли первые четыре позиции

Софья Акатьева. Фото: Енисейская Сибирь

Итоги короткой программы юниорок в Гран-при по фигурному катанию в Красноярске 2021 обрадовали российских болельщиков. Соревнования девушек начались 17 сентября 2021. Россиянки заняли первые четыре места в общем зачете. Список участников можно посмотреть здесь.

Лучшей в короткой программе стала фаворитка соревнований, подопечная Этери Тутберидзе – Софья Акатьева. 14-летняя фигуристка набрала 75,89 баллов. Во время короткой программы девушка единственной из всех участниц исполнила каскад с ультра-си: аксель в 3,5 оборота + 3-й тулуп.

Елизавета Куликова. Фото: Енисейская Сибирь

Промежуточное второе место на этапе Гран-при по фигурному катанию в Красноярске 2021 заняла юниорка группы Сергея Давыдова – Елизавета Куликова. На счету фигуристки 67,08 баллов.

Анастасия Зинина. Фото: Енисейская Сибирь

Третье место у спортсменки из Академии Евгения Плющенко – Анастасии Зининой. Она отстала от второго места совсем ненамного. Девушка набрала 67,02 балла.

Перед произвольной программой явным фаворитом выглядит Софья Акатьева. Для итоговой победы на этапе Гран-при в Красноярске юной фигуристке достаточно просто не делать серьезных ошибок. После успешного старта, девушка поделилась эмоциями:

- Я рада, что получилось выступить на юниорском этапе Гран-при – очень долго этого ждала! Также рада, что удался тройной аксель, так как работа над ним заняла много времени. На контрольном прокате этот элемент не очень получался, но я смогла перебороть страх. Сейчас я, можно сказать, набрала форму, но до пика еще далеко. Стараюсь показывать красивое и легкое катание. Подробности завтрашнего проката пока держу в секрете. В Красноярске я уже третий раз. Конечно, самым волнительным стартом было Первенство России. Мне очень нравится лед здесь и поддержка зрителей, - сказала спортсменка.

Короткая программа юниорок Гран-при по фигурному катанию в Красноярске 2021

1. Софья Акатьева (Россия) – 75,89

2. Елизавета Куликова (Россия) – 67,08

3. Анастасия Зинина (Россия) – 67,02

4. Елизавета Берестовская (Россия) – 64,91

5. Варвара Кисель (Беларусь) – 63,66

6. София Самоделкина (Россия) – 60,76

7. Кейт Ванг (США) – 59,26

8. Анна Ла Порта (Швейцария) – 53,55

9. Лия Перейра (Канада) – 53,51

10. Мэрин Пирс (США) – 51,63

11. Никола Фомченкова (Латвия) – 47,06

12. Дани Лунстра (Нидерланды) – 45,94

13. Виктория Ющенкова (Израиль) – 42,26

14. Доротея Ляйтгеб (Австрия) – 39,51

15. Алехандра Осуна Тирадо (Мексика) – 39,45

16. Елена Комова (Великобритания) – 38,75

17. Нигинабону Жамолиддинова (Узбексистан) – 37,18

18. Амалия Сулаймонова (Узбекистан) – 35,79

19. Апиксана Тангсатапорнпхан (Таиланд) – 35,64

20. Чармейн Скай Чуа (Филиппины) – 29,97

21. Айбике Эсентаева (Киргизия) – 29,14

22. Мишель Дичико (Аргентина) – 26,77

23. Мишил Отгонбаатар (Монголия) – 17,02

24. Пэрри Срохи (Индия) – 7,75

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