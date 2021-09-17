В Красноярском крае контроль на выборах обеспечат современные технологии

В Красноярском крае на базе Общественной палаты Красноярского края начал работу Центр общественного наблюдения (ЦОН), который обеспечит возможность следить за ходом голосования в Государственную Думу и Законодательное Собрание Красноярского края.

По словам Натальи Грушевской, председателя Общественной палаты Красноярского края, Центр общественного наблюдения начал работу с 08.00 утра 17 сентября, когда открылись избирательные участки, и будет действовать круглосуточно:

- Центр работает до окончания подсчета голосов 20 сентября – то есть более 70 часов непрерывной работы. Здесь присутствуют представители политических партий. Мы готовы видеть всех, кто желает осуществлять общественное наблюдение за выборами. Мне кажется, что общественное наблюдение усилилось, наблюдатели находятся на всех участках. Мы готовы в любой момент, если нам поступает сигнал от наблюдателя, оказать помощь. При этом видеонаблюдение ведется круглые сутки, такого раньше тоже не было. Мы будем видеть все с самого начала процесса и до конца. Наблюдать за тем, как хранятся бюллетени, как упаковываются сейф-пакеты. Ночью мы также будем следить за их сохранностью. Будем меняться, у нас уже составлен график, чтобы люди могли отдыхать и были бдительными.

Главная задача Центра – дать возможность беспрерывного наблюдения за процессом голосования всем желающим. Это представители политических партий, СМИ, наблюдатели и избиратели. Для получения доступа необходимо заполнить форму заявки, размещенную на сайте Общественной палаты Красноярского края.

Участие в работе ЦОН принимают члены Общественного штаба по наблюдению за выборами Общественной палаты Красноярского края, эксперты, юристы, волонтеры, политологи.

В Центре располагается видеопанель, состоящая из 8 экранов, на которую будет транслироваться то, что происходит на участках. На каждой панели в течение 10-15 секунд транслируются помещения 4 избирательных участков одновременно, сменяемость УИКов обеспечивает возможность всестороннего охвата. Видеокамеры установлены на 85% участках, в 15% стоят видеорегистраторы.

Помимо этого, в Центре оборудовано 20 автоматизированных рабочих мест. При необходимости участники могут по запросу просмотреть ситуацию на конкретном УИК, а также видеозапись.

В задачи членов ОШ и волонтеров входит наблюдение и реагирование на нестандартные ситуации на УИК. Эксперты будут давать оценку процедуре голосования как в целом по итогам каждого дня, так и по конкретным ситуациям.

Эвелина Павельева, член Общественного штаба по наблюдению за выборами Общественной палаты Красноярского края, доцент кафедр международного права Юридического Института СФУ, рассказала о работе ЦОН:

- ЦИК России приняла порядок видеонаблюдения на участках. Предусмотрена возможность доступа к видеонаблюдению кандидатам, политическим партиям, общественным наблюдателям, при этом кандидаты и политические партии получат доступ к служебному порталу. В Красноярском крае создан центр наблюдения за выборами, куда сможет прийти любой желающий и понаблюдать за выборами. Видеонаблюдение будет вестись в режиме нон-стоп, при этом технически оборудование настроено на режим ночной трансляции. Видеозаписи хранятся на портале Центральной избирательной комиссии в течение года и могут по запросу быть направлены заявителю.

Эвелина Павельева призвала избирателей, в случае факта нарушения, обращаться к членам Избирательной комиссии – к председателю или лицу, которое его замещает или напрямую в центр. Специалисты расскажут, каким образом их можно устранить.

Кроме того, объектами круглосуточного видеонаблюдения на участках будут места, где идет работа со списками избирателей, места выдачи бюллетеней, стационарные и переносные ящики для голосования, КОИБы, сейфы для хранения избирательной документации, а также места перемещения бюллетеней из ящиков для голосования в сейф-пакеты или КОИБы.

В Красноярском крае подготовлены 4500 наблюдателей, которые также будут работать на избирательных участках и в ТИКах. Подготовка наблюдателей проведена в идеологии, основанной на принципах объективности, законности и прозрачности. Также ведется постоянная работа по мониторингу достоверности информационного освещения, выявлению фейковых публикаций.

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