Погода в Красноярске на четвертую неделю сентября 2021: первый снег и заморозки 20-24 сентября Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода в Красноярске на четвертую неделю сентября 2021 ожидается не самой теплой. По прогнозу синоптиков, ожидаются заморозки и первый снег. Рассказываем, какой погоды ждать красноярцам на рабочей неделе.

По данным GISMETEO, в понедельник в Красноярске 20 сентября 2021 воздух прогреется до +13 градусов. Будет пасмурно и дождливо с прояснениями, порывы ветра сильные – до 10 метров в секунду. Ночью похолодает до +8 градусов. Атмосферное давление – 735-743 мм рт.ст.

Во вторник в Красноярске 21 сентября 2021 днем температура опустится до +10 градусов. По прогнозу, погода останется пасмурной, временами дождь. Возможен шквалистый ветер до 15 метров в секунду. Ночью похолодает до +4 градусов. Атмосферное давление составит 744 мм рт.ст.

В среду в Красноярске 22 сентября 2021 похолодает еще сильнее – до +7 градусов. В остальном ничего не изменится: переменная облачность, небольшие дожди. Сила ветра – до 12 метров в секунду. Ночная температура в пределах +4 градусов. Атмосферное давление поднимется до 747 мм рт.ст.

В четверг в Красноярске 23 сентября 2021 немного потеплеет, днем до +8 градусов. Неизменным останется хмурое небо и осадки. Ветер останется очень сильными с порывами до 12 метров в секунду. Ночью похолодает до +4 градусов. Атмосферное давление – 749 мм рт.ст.

В пятницу в Красноярске 24 сентября 2021 дневное температурное значение составит около +7 градусов. Синоптики ожидают пасмурную погоду с небольшим дождем, ветер же ослабнет до 2 метров в секунду. Но стихнет ветер до 2-6 метров в секунду. Ночью похолодает до +0 градуса, возможен первый снег. Атмосферное давление же повысится до 752 мм рт.ст.