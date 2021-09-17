Лесозаготовки: не только рубить, но и высаживать

В Красноярском крае люди этой профессии на вес золота, ведь труд на таежных объектах точно не может называться простым. О том, чем сейчас живет лесозаготовительная промышленность региона, «Комсомолке» рассказал рукодитель ООО «Потенциал» Юрий Болтян. Его компания присутствует на отраслевом рынке свыше 10 лет. И за эти годы смогла значительно нарастить объемы производства.

- Сейчас мы занимаемся заготовкой древесины на арендованной территории. Ежегодно производим свыше 9 тысяч кубометров. В нашем распоряжении лиственные и хвойные породы деревьев. Само собой, все работы выполняются с полным соблюдением законодательных актов. А таких немало. Лесная отрасль довольно жестко регламентирована. Мы регулярно предоставляем отчеты о своей деятельности в надзорные органы, а также проводим мероприятия по лесовосстановлению и пожарозащите, - поделился Болтян.

Во время недавно состоявшейся прямой линии губернатор Красноярского края Александр Усс отметил, что лесозаготовителей из региона стоит мотивировать передавать древесные отходы в села, где люди смогут использовать их вместо дров. Такую практику ООО «Потенциал» уже успешно применяет.

- За всеми участками осуществляется тщательный уход. Не остается никаких парубков, в дело идет все: перекалываем их на дрова для населения и собственных нужд. На продажу отправляется 50% готового продукта. На освободившейся территории мы каждый год высаживаем новые деревца. Пять лет помогаем им расти, а потом уже окрепшие молодые деревья передаем в лесничество, - рассказал о практике своей компании предприниматель.

За годы существования ООО «Потенциал» сумело развить не только свою лесозаготовительную деятельность, но и реализоваться в сельском хозяйстве.

- У меня душа всегда лежала к сельскохозяйственному труду. Решил рискнуть и попробовать. Сотрудники задумку поддержали. Вскоре мы вспахивали целину неподалеку от села Никольского. Многие считали нас тогда едва ли не сумасшедшими. Говорили, что плантацию в 250 гектаров мы не сможем даже разработать. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. И у нас все получилось. Конечно, без энтузиазма ребят ничего бы не удалось. Они радели за общее дело всей душой. Парни молодые, сильные, очень трудолюбивые. Первый урожай нельзя было назвать богатым - собрали его одним комбайном. И все же это стало очень неплохим началом. Теперь у нас есть в аренде около пяти тысяч гектаров земли. Половина от этого количества полностью разработана. Кстати, совсем недавно собрали на ней даже урожай грибов, - радуется аграрий.

Основное направление компании в сельскохозяйственной области - выращивание зерновых. Сейчас это овес, ячмень и пшеница твердых сортов. Затянувшаяся весна внесла свои коррективы в график посевной, но аграрии довольны собранным урожаем.

Юрий Болтян отметил, что несмотря на не слишком большой штат сотрудников, любые задумки удается воплотить в жизнь. Во-первых, потому что работники здорово замотивированы. А во-вторых, потому что в сезон ООО «Потенциал» приглашает на работу жителей сел. Для них это хорошее подспорье и возможность обеспечить себя и свои семьи.

- На постоянной основе в компании трудятся около двадцати человек. Они успешно решают любые задачи, не делят их на свои и чужие. Зимой они трудятся на лесозаготовке, весной - на тракторах, а осенью собирают урожай. Если возникает потребность построить что-нибудь на объекте или отремонтировать, всегда с энтузиазмом принимаются на работу. А когда работы становится очень много и не хватает свободных рук,мы всегда привлекаем людей со стороны. От этого выигрывают абсолютно все.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

От всего сердца поздравляю мужчин и женщин, которые каждый свой день посвящают планированию и управлению лесами, одним из самых важных и ценных ресурсов нашей планеты. Оставайтесь всегда такими же вольными, экологически устойчивыми, мощными и цветущими, как лес, ставший для вас вторым домом.

Болтян Юрий Витальевич

Желаю вам не уставать на работе, оставаться в прекрасном настроении и радоваться новому дню. Успеха, здоровья и бесконечного счастья!

Юрий Витальевич Болтян, руководитель ООО «Потенциал».