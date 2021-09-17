Красноярские энергетики планируют за 2021 год подключить к теплу семь новых детских садов

В их числе — школы, больницы и детские сады. До конца года тепло от трех городских ТЭЦ начнут получать еще несколько социально значимых объектов.

Детский сад в Солнечном уже подключен к центральному отоплению

За первые восемь месяцев 2021 года красноярские энергетики уже подключили к теплоснабжению:

- пять строящихся детских садов в микрорайонах Ветлужанка, Взлётка, Солнечный и Ястынский, а также в пригородном поселке Берёзовка;

- новый корпус для общеобразовательной школы №6 в микрорайоне Зелёная Роща;

- амбулаторный диализный центр на улице Никитина.

На какие еще объекты будет подано тепло до конца 2021 года подробнее по ссылке.