В Красноярске на некоторых участках в списках резко выросло количество избирателей и образовались очереди

В Красноярске на некоторых участках образовалась толпа Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске после открытия на некоторых избирательных участках полный аншлаг: избиратели образовали даже очереди, чтобы попасть внутрь и взять бюллетени, а затем опустить их в урну. Наблюдателей от различных кандидатов это заинтересовало, кто-то даже считает, не кроется ли за этим какое-то нарушение.

Кроме того, на некоторых участках в списках резко возросло количество избирателей. Это тоже требует объяснений. В избиркоме пояснили, почему это стало возможным: нарушений на самом деле нет. Просто накануне через портал «Госуслуги» сотрудники организаций или предприятий или учреждений пожали заявку изменить прикрепление к тому участку, который находится радом с их местом работы. Поскольку 17 сентября – рабочий день, они просто организованно с разрешения работодателя (наверняка и ним во главе) прибыли, проголосовали, чтобы затем вернуться и заниматься далее своими делами. Тем самым оставив за собой два дня выходных. Отсюда и увеличение количества избирателей на некоторых участках. Разумеется, все это можно будет проверить официально, если кто-то из кандидатов решит это сделать.

Хотя, суда по фото, нарушения все-таки есть - антиковидные Фото: Мария ЛЕНЦ

Хотя, судя по фото, которые прислал с места корреспондент «Комсомольской правды»-Красноярск, кое-какие нарушения все-таки есть – антиковидные: санитарная дистанция не соблюдается, а у некоторых граждан маска на подбородке. Но за это результаты выборов не аннулируют.

Сотрудники организаций решили голосовать все вместе Фото: Мария ЛЕНЦ

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