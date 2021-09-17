В Красноярский край пришли 49 новых машин скорой помощи. Фото: пресс-служба правительства края

В Красноярский край пришли 49 машин для скорой помощи. Новые «Газели», только что с конвейера, полностью оснащенные необходимым оборудованием. 30 машин приобретены по федеральной программе и 19 – в рамках рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. После оформления необходимых документов и регистрации технику отправят в города и села края – Енисейский, Тюхтетский, Ачинский, Минусинский, Сухобузимский районы, Каратузский, Саянский, Новоселовский районы, в Назарово и Эвенкию.

15 спецавтомобилей получит Красноярская городская станция скорой помощи.

- Машины необходимо менять и хорошо, что этой теме уделяют такое внимание. За последние годы мы получили 83 новых автомобиля по федеральной и краевой программам. К тому же, у нас в крае по поручению губернатора решаются и вопросы развития службы и мер поддержки работников скорой, в том числе, страхования сотрудников и увеличения целевого набора на обучение, - отметил главный врач станции Сергей Скрипкин.

В региональном министерстве здравоохранения рассказали, что ежегодно обновляется 5-10 % от общего количества автомобилей скорой медицинской помощи. В этому году поступают автомобили разной комплектации: легковые для сельских медиков и микроавтобусы. Автомобиль класса «В» на базе «Газель» и «УАЗ» может использоваться как в городских условиях, так и в сельских. Автомобиль класса «С» - это машина реанимации, оснащенная оборудованием, позволяющим проводить реанимационные мероприятия уже при движении.

Всего в 2021 году в рамках краевых и федеральных программ краевой медицинский автопарк пополнится 153 единицами различной автотехники, большая часть из них – машины скорой помощи, микроавтобусы, машины для паллиативной службы, санитарный транспорт и другие.