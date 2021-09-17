Лучшие фотографии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске

Фото: Корпорация развития Енисейской Сибири

По итогам выступлений спортивных пар лидерами стали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков с результатом 64,12 балла.

«Это наш первый международный турнир, но так как выступаем мы здесь, в России, особой разницы не чувствуем. У нас был достаточно большой перерыв, но в целом откатали мы неплохо, – прокомментировал выступление Матвей Янченков. – Конечно, это результат усердных тренировок: мы каждый день по два раза выходили на лед».

Второе место после короткой программы занимают Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (63,00 балла), третье – Екатерина Петушкова и Евгений Маликов (62,54 балла). Пара Екатерины Сторублевцевой и Артема Грицаенко на четвертом месте с результатом 61,85 балла.

Фото: Корпорация развития Енисейской Сибири

Лучший результат среди юношей-одиночников у Артема Ковалева – 81,31 балла: «Классно выступил! Доволен, что справился с нервами, потому что в начале сильно перенервничал, так как это мой первый Гран При за последние два года. Я доволен собой – сделал все, что смог. Тренер доволен. Мы долго тренировались, особенно после первенства Москвы, которое было для меня провальным. Очень много накатывал программу, по несколько раз за тренировку, поэтому надеюсь, что завтра у меня получится показать такой же чистый прокат, как сегодня».

Фото: Корпорация развития Енисейской Сибири

Второе место после короткой программы занимает Глеб Лутфуллин (80,13) балла, третье – Егор Рухин (78,43 балла), который в феврале на красноярском льду завоевал бронзовую медаль первенства России среди юниоров.

Фото: Корпорация развития Енисейской Сибири

После ритм-танца первыми стали победители юношеских Олимпийских игр 2020 года в Лозанне Ирина Хавронина и Дарио Чиризано, которые захватили лидерство с лучшим результатом сезона – 66,52 балла.

«Это только начало сезона, наш первый старт в этом году, – прокомментировала выступление Ирина Хавронина. – Откатали хорошо, хотя всегда есть небольшие помарки. В целом эмоции только положительные».

Вторыми по итогам ритм-танца идут россияне София Леонтьева и Даниил Горелкин, набравшие 63,70 балла. Тройку лучших замкнули Анджела Линг и Калеб Вайн (США) – 63,65.

Фото: Корпорация развития Енисейской Сибири

17 сентября в ледовом дворце «Кристалл арена» пройдет второй день ISU Гран При по фигурному катанию на коньках среди юниоров. Начало спортивной программы в 12ю15.

В этот день будут разыграны первые медали. Победители определятся в одиночном мужском катании и среди спортивных пар. Также борьбу за награды начнут юниорки.

Фото: Корпорация развития Енисейской Сибири

Напомним, четвертый этап ISU Гран При по фигурному катанию на коньках среди юниоров проходит с 16 по 18 сентября. В турнире принимает участие 81 спортсмен из 28 стран мира. Расписание соревнований опубликовано на сайте ensib.ru. Билеты в продаже на официальном сайте билетного оператора krs.kassir.ru