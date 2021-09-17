Последние новости Красноярска на 16 сентября 2021: оправдательный приговор Косте Канскому, убийство парня за песню и два сгоревших автомобиля Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 16 сентября 2021.

В Красноярске вынесен оправдательный приговор Косте Канскому

В Красноярске завершено судебное разбирательство по уголовному делу «Занятие высшего положения в преступной иерархии» в отношении местного авторитета Кости Канского. 16 сентября Краевой суд вынес ему оправдательный приговор. (подробнее)

В Минусинске из-за громкой песни в драке убили 20-летнего парня

В Минусинске 15 сентября в драке убили 20-летнего парня, по сути - за то, что громко пел песню. Об этом рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. (подробнее)

В Красноярске от огня серьезно пострадали два автомобиля в Солнечном

В Красноярске загорелись два автомобиля в микрорайоне Солнечном. Одна из машин выгорела до основания, вторая - частично. ЧП произошло в ночь на 16 сентября. Как сообщает ведомство, на ликвидацию пожара потребовалось 26 минут. (подробнее)

Красноярский суд отменил приговор членам «Церкви последнего завета» по делу о помехах журналистам

Как сообщил адвокат Иван Хорошев, представляющий подсудимых, краевой суд, на заседании по рассмотрению апелляционной жалобы защиты, постановил отменить приговор и направить дело на повторное рассмотрение в Курагинский районный суд. (подробнее)

5 главных вопросов об отопительном сезоне в Красноярске 2021-2022

Отопительный сезон в Красноярске 2021-2022 стартует в грядущую субботу 18 сентября. При этом примерно на половине территории региона вопрос «когда дадут отопление?» уже не актуален, тепло начало поступать в трубы. 5 главных вопросов об отопительном сезоне в Красноярске 2021-2022. (подробнее)