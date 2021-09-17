Погода в Красноярске на выходные 18-19 сентября 2021: «Бабье лето» и летнее тепло Фото: ИВАНОВА Диана

Погода в Красноярске на выходные 18-19 сентября ожидается теплой и практически летней. В Красноярске наступает краткосрочное «бабье лето». Синоптики поделились прогнозом на грядущие выходные.

По прогнозу Гидрометцентра, в субботу 18 сентября в Красноярске днем воздух прогреется до +20 градусов. Несмотря на летнее тепло, весь день будет облачно и пасмурно, возможны небольшие дожди. Сила ветра ожидается примерно до 4 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до +6 градусов, без осадков. Атмосферное давление – 731-734 мм рт.ст.

В воскресенье 19 сентября пойдет небольшой дождь, днем слегка похолодает – до +17 градусов. Вместе с тем стихнет и ветер. Синоптики ожидают до 2 метров в секунду. Ночью похолодает до +6 градусов, вновь пройдет небольшой дождь. Атмосферное давление – 725-731 мм рт.ст.

По прогнозу GISMETEO, в субботу 18 сентября в Красноярске днем воздух прогреется до +21 градуса. Ожидается переменная облачность, временами будет выглядывать солнце, временами же небольшой дождь. Поднимется сильный ветер, порывы до 13 метров в секунду. Ночь ожидается относительно теплой, по прогнозу синоптиков – до +9 градусов. Атмосферное давление составит 739-743 мм рт.ст.

В воскресенье 19 сентября в Красноярске днем несколько похолодает до +17 градусов. В остальном погода изменится незначительно: временами небольшой дождь и переменная облачность. Немного стихнет ветер, порывы ожидаются силой от 4 до 10 метров в секунду. Ночью похолодает до +9 градусов. Атмосферное давление останется нестабильным - 737-743 мм рт.ст.