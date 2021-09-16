В 2021 году сертификаты для переезда на Большую землю получат 415 семей из Норильска и Дудинки Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Почему люди переезжают. Причины разные: одни по состоянию здоровья, другие хотят сменить климат, третьи стремятся перебраться ближе к своим родным, а кто-то решил наладить свой бизнес в другом регионе. Это нормальный процесс. Однако в случае с Крайним севером переселиться на Большую землю не так просто в силу определенных обстоятельств.

В 2011 году в Красноярском крае была запущена программа, направленная на содействие переселению северян в районы с наиболее благоприятным климатом. В идеале планировалось, что жители Таймыра останутся в пределах края – в южных сельских районах или городах. Но они вольны выбрать любую точку на карте России. Статистика показывает предпочтение северян: чаще всего они приобретают жилье в Красноярском (где поближе) и Краснодарском (где пожарче) краях. Или в двух столицах – Москве и Санкт-Петербурге.

Финансирование программы осуществляется по принципу частно-государственного партнерства. Средства на выдачу жилищных сертификатов выделяют федеральный и краевой бюджеты и «Норникель». Причем компания выступает основным инвестором. Так, за период с 2011 по 2020 год всего было израсходовано на эти цели более 13,8 миллиардов рублей, из которых вклад «Норникеля» составил более 8,5 миллиардов. За 10 лет компания ни разу не отступала от взятых на себя обязательств.

Программа переселения с севера на юг работает при взаимодействии бюджета и бизнеса Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

В общей сложности за 10 лет переселились около 8 тысяч семей, а муниципалитеты получили около 3,7 тысяч квартир в свое распоряжение.

К сожалению, не все было гладко на первом этапе. С 2014 года сократилась, а затем и вовсе прекратилась поддержка из федерального бюджета, программа недополучила более 3,5 миллиардов рублей. Свыше 4,5 тысяч семей не смогли воспользоваться своим правом.

В настоящее время работа в этом направлении продолжается. Андрей Грачев, вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля», напомнил о четырехстороннем соглашении о социально-экономическом развитии Норильска до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Документ был подписан 20 февраля между правительствами РФ и Красноярского края, городом Норильском и «Норникелем».

Одним из важных пунктов соглашения стоит программа переселения. До конца 2024 года на ее реализацию предусмотрено 4,5 миллиарда рублей. Из них доля компании – 3,32 миллиарда рублей, краевой бюджет должен вложить 468,9 миллиона, федеральный – 711,4 миллиона рублей.

На текущий 2021 год компания выделяет 830 миллионов рублей. Плюс 113,2 миллиона из бюджета. Жилищные сертификаты получат 415 семей: 330 – из Норильска, 85 – из Дудинки. Со следующего года планируется, что количество получателей увеличится до 500 семей в год.

Здесь нужно пояснить по сумме социальной выплаты. Это вопрос, который в первую очередь интересует северян, ведь им предстоит приобретать жилье на новом месте. Рассчитывает стоимость сертификата министерство строительства Красноярского края. Учитывает состав семьи. На одинокого человека норматив – 33 квадратных метра. На семейную пару – 42 квадратных метра. А если в семье три человека и более – то по 18 метров на каждого члена семьи. Есть повышающие коэффициенты, если цена на квадратный метр жилья в регионе выезда выше, чем средняя установленная в Красноярском крае.

На смену переселившимся в Норильск приезжают новые семьи Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Для информации, средняя цена на второе полугодие 2021 года составляет 55 729 рублей. Семья из четырех человек получит чуть более 4 миллионов рублей, которых вполне хватит на приобретение хорошей квартиры на юге края. Можно добавить и собственные сбережения.

Право воспользоваться программой имеют те, кто имеет стаж работы на Крайнем севере не менее 15 лет, инвалиды первой и второй группы, получившие увечья на производстве (стаж для них не учитывается) инвалиды с детства, родившиеся на Севере не позднее 1 января 1992 года. И самое главное ограничение – у тех, кто хочет переехать, не должно быть жилья в собственности на материке.

Наверняка кто-то скажет: если все будут уезжать, то кто останется? На самом деле в Заполярье постоянно приезжают новые люди, кто-то за высокооплачиваемой работой, кто-то по зову души. К тому же в Норильске начинаются масштабные изменения, которые сделают город еще более привлекательным для жизни.