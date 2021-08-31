Погода в Красноярске на 1 сентября 2021: тучи, дождь и похолодание ожидаются в День Знаний Фото: ИВАНОВА Диана

Уже совсем скоро Красноярск будет отмечать праздник День знаний. Родители красноярских школьников и студентов уже приготовились к началу нового учебного года. Осталось лишь узнать, какой будет погода в Красноярске на 1 сентября 2021.

Так, по данным Гидрометцентра, 1 сентября 2021 в Красноярске днем ожидается настоящая осенняя прохлада – до +17 градусов. Пройдет небольшой дождь, небо ожидается хмурым и пасмурным. Зато стихнет ветер, порывы не больше 1 метра в секунду. На праздничную линейку лучше слегка утеплиться.

Ближе к вечеру похолодает, а ночью температура воздуха опустится до +8 градусов. Вновь пройдет дождь, будет облачно и немного усилится ветер. Атмосферное давление в течение дня 736-740 мм рт.ст.

Прогноз погоды на 1 сентября 2021 в Красноярске от GISMETEO более оптимистичный. Днем ожидается температура около +17 градусов. Но без дождей и даже не совсем пасмурно – облачно с прояснениями. Сильного ветра также не будет. Порывы – до 2-3 метров в секунду, временами кратковременные усиления до 6 метров в секунду.

Ночью же похолодает до +10 градусов, в остальном же – без изменений. Атмосферное давление в течение дня – 743-746 мм рт.ст.