В Красноярском крае медведь разворотил летнюю кухню сельского фермера. Фото: "Я живу в Красноярске"

Житель поселка Слюдрудник, что в Мотыгинском районе, занимался делами по хозяйству во дворе, когда услышал шум со стороны дома. В летней кухне, она обустроена в сенях, кто-то был. Причем незваный гость совершенно не скрывал своего присутствия, действовал грубо: внутри что-то падало, разбивалось.

Мужчина поначалу подумал, что это вор, который бесцеремонно заявился в 8 часов утра. Открыл дверь, чтобы разобраться, и тут же обомлел – на кухне хозяйничал медведь. Нужно отдать должное самообладанию хозяина. Другой бы закричал и кинулся прочь. Но этот закрыл двери, даже подпер их и побежал поскорее к родственнику, у которого есть ружье. Благо было недалеко.

Лесной хищник успел выпотрошить холодильник, нашел рыбу. После себя оставил не только погром, но и нагадил. А когда почуял неладное, пытался выбраться через окно веранды. В этот момент его и застрелили.

Затем хозяин дома сообщил о произошедшем в сельский совет. А оттуда уже поступило сообщение в полицию. Как рассказали в пресс-службе МВД по краю, на место выехали сотрудники полиции и охотнадзора.

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