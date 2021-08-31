День шахтера-2021: Даем стране угля, тепла и света

В День шахтера в Назарове открылась обновленная Аллея Шахтерской Славы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае, где добывается каждая десятая тонна российского угля, такими шахтерскими центрами являются Бородино, Назарово и Шарыпово. В регионе трудятся 6000 угольщиков и более 5500 из них - на предприятиях Сибирской угольной энергетической компании Андрея Мельниченко.

Этот год и этот День шахтера для коллективов СУЭК особенный, и сегодня «Комсомолка» расскажет почему.

Во-первых, СУЭК отмечает 20-летие. В честь юбилея весь год на предприятиях компании проходят разные мероприятия, и торжественные, и камерные. Отмечают и в коллективах, и в масштабах всего города, ведь угольные разрезы всегда были и остаются градообразующими предприятиями.

Во-вторых, 70 лет исполнилось Назаровскому разрезу, одному из флагманов угледобычи в крае, признанной кузнице «золотых» кадров для угольной промышленности всей страны.

У аллеи, заложенной 10 лет назад, в юбилейном августе «второе рождение», ее благоустроили и наполнили новым содержанием. Фото: Мария ЛЕНЦ

В День шахтера в Назарове сразу три больших ярких события - открытие обновленной Аллеи Шахтерской Славы, исторической выставки в городском музейно-выставочном центре и, конечно, традиционное чествование лучших представителей профессии в местном Дворце культуры.

На этих стендах 20-летняя история партнерства крупнейшей в России угольной энергетической компании и шахтерского города. Фото: Мария ЛЕНЦ

На Аллее Шахтерской Славы празднично: флаги, шары, цветы. Молодежь из трудовых отрядов СУЭК, горняки в праздничной форменной одежде, многие пришли целыми семьями. В первых рядах - ветераны, трудовые медали блестят на солнце.

У аллеи, заложенной 10 лет назад, в юбилейном августе «второе рождение». Город и СУЭК обновили общественное пространство. Аллею не только благоустроили, но и наполнили новым содержанием: на стендах - 20-летняя история партнерства крупнейшей в России угольной энергетической компании и шахтерского города. Факты, цифры, вехи и самое важное - имена людей, которыми гордятся Назарово и СУЭК: трудовые династии, выдающиеся сотрудники, ветераны…

Сергей Сухарев, глава города Назарово. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Мне приятно осознавать, что проект, который когда-то Назаровский разрез подарил городу, продолжает жить и наполняться новым содержанием. В этом я вижу залог нашего будущего долгосрочного сотрудничества, - подчеркнул, перерезая красную ленточку, Сергей Сухарев, глава города Назарово.

Небольшая церемония открытия, теплые поздравления. Почетное слово Виктору Гуськову. Он - легенда российской горной отрасли. Возглавлял «Красноярскуголь» в пик строительства КАТЭКа, внедрял передовую технику, искал научные решения для глубокой переработки. Многое из того, над чем работал, о чем мечтал «угольный генерал», так его называли, реализовано в СУЭК.

Почетное слово Виктору Гуськову. Он - легенда российской горной отрасли. Возглавлял «Красноярскуголь» в пик строительства КАТЭКа. Фото: Мария ЛЕНЦ

Этим летом Виктору Александровичу исполнилось 80 лет. Говорит, пока жив, будет вместе с красноярскими шахтерами. Видно, что волнуется, что рад празднику и горд успехами коллег: отрасль выстояла в 90-х, стабильно работает в новой России.

В своем поздравлении юбилярам - разрезу и СЭУК - Виктор Александрович подчеркнул, что Назаровский разрез - орденоносный, награжден орденом Трудового Красного Знамени, и его шахтерам все по плечу:

- Задача, поставленная в 2012 году в программе развития отрасли до 2030 года, уверенно выполняется. Сегодня каждая четвертная тонна в России добывается на предприятиях СУЭК. Огромный подарок, который назаровцы сделали к юбилею компании, почти день в день, - добыли 475-миллионую тонну угля!

Так и есть. Все лучшее, что было в советской экономике и жизненном укладе, шахтеры сохранили: рабочие династии (их в СУЭК десятки), уважение к человеку труда, поддержку и взаимовыручку и, конечно, рекорды к юбилеям.

Сергей Попов, первый заместитель Законодательного Собрания Красноярского края Фото: Мария ЛЕНЦ

- Спасибо за труд, за достижения, - поблагодарил шахтеров Сергей Попов, первый заместитель Законодательного Собрания Красноярского края и поделился эмоциями: - У меня четкое ощущение, что я сегодня присутствую не на Дне шахтера, а на Дне города, такая дружелюбная атмосфера здесь, Аллея всех объединяет. Судьбы города и разреза - это одна судьба. Развитие города Назарово начиналось со становления разреза. Очень здорово, что эта связь не теряется спустя поколения.

Идем по Аллее. Какое чувство? Гордость! Можно даже не выбирать, каждый стенд - мини-история будничного трудового подвига.

Смотрим, читаем

«2014 год. 6 204 000 м3 горной массы в год - наивысший показатель в истории Назаровского разреза на ЭШ-20/90 обеспечил экипаж экскаватора №19 под руководством заслуженного шахтера РФ полного кавалера знака «Шахтерская слава» Сергея Голынчика».

Просто цифра и имя. А сколько за этим стоит!

Сергей Голынчик всю жизнь отработал на разрезе. Он продолжатель шахтерской династии, его отец Виктор Павлович 38 лет трудился на предприятии. Сегодня семейное дело продолжают сын Константин и брат Владимир.

Или вот следующий стенд. Он про цифру, которая сегодня уже звучала.

«2021 год. 475 миллионов тонн угля добыто на Назаровском разрезе. Юбилейную тонну угля отгрузил экипаж ЭР-1250 №86 в составе машинистов экскаватора, обладателя знака «СУЭК. Шахтерская доблесть» III степени Юрия Кулешова и Валерия Симонова, а также помощника машиниста Алексея Божко».

Молодцы, парни! Кто видел вживую эту гигантскую машину высотой с 7-этажный дом, понимает, что рекорды просто так не даются. Сколько длилась апрельская смена, когда была добыта юбилейная тонна? Как обычно? 12 часов? Не кофе пить в офисе.

Генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров и Виктор Гуськов, Герой социалистического труда, полный кавалер знака «Шахтёрская слава». Фото: Мария ЛЕНЦ

Аллея - знаковое место. Сюда молодые шахтеры будут приводить своих детей. Внуки ветеранов будут хвастаться одноклассникам: «Смотрите, это мой дед, он - шахтер!»

В своем приветствии на открытии обновленной Аллеи Андрей Федоров, генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» поздравил горняков Назаровского разреза с юбилеями, поблагодарил за честный труд, новые рекорды, за то, что продолжают традиции предприятия, которое всегда было флагманом угледобычи, где развивались новые технологии и работали лучшие кадры.

- Мы надеемся, что сегодняшний праздник заденет сердца горожан, горняков и позволит нам как всегда высоко нести знамя своей профессии и гордиться ею. Обновление Аллеи Шахтерской Славы - одна из составляющих нашего большого праздника. Хочется, чтобы аллея жила, развивалась, отражала события, которые происходят на разрезе. Чтобы она стала для молодежи и местом отдыха, и местом, где можно узнать историю».

Храним историю

Дата рождения Назаровского разреза - 30 декабря 1951 года, накануне Нового года, - вот такой необычный подарок от красноярцев всей угольной отрасли страны. Отныне здесь будут трудиться сотни людей, поселок на болотах, утопающий в грязи, начнет расти, меняться, и через 10 лет Назарово станет городом.

Разрез тоже будет расти. Сюда поедет молодежь из разных уголков страны. Разрез станет школой советского передового опыта, здесь будут осваивать новую технику и новые технологии угледобычи для всего КАТЭК.

Теперь страницы рабочей летописи могут увидеть все желающие. В честь юбилея в Музейно-выставочном центре города открылась выставка, посвященная роли СУЭК и Назаровского разреза в биографии г. Назарово.

Инициатором и куратором выставки стал Дмитрий Абрамов. Человек удивительной судьбы: в шахту пришел подростком, всю жизнь много и честно трудился, воевал на фронтах Великой Отечественной, учился, рос, в 70-х годах стал руководителем разреза, вывел его в передовики. Сейчас Дмитрию Даниловичу 96 лет. Заслуженный шахтер России, Почетный гражданин г. Назарово, он до сих в строю, хранитель памяти поколений.

- Здесь ответы на многие вопросы, которые возникают у жителей города, у тех, кто хочет восстановить свои династии, историю Назарова, - сказал ветеран, приглашая назаровцев на выставку.

- Это очень важно, чтобы наши жители и люди, которые приезжают в наш город, знали и понимали, как строился разрез, кто стоял у истоков, кто ковал ту славу горняков, которая сегодня есть у нашего угледобывающего предприятия и города, - подчеркнул Сергей Сухарев, глава города Назарово.

Приоритеты

СУЭК работает много и хорошо. Запас мощности, а по словам руководителя, здесь и коренная модернизация предприятий, проведенная в последние годы, и масштабное строительство транспортной инфраструктуры, и выход на новые рынки откроют новые возможности.

Уголь в ближайшей перспективе останется самым выгодным и безопасным энергоресурсом. Активно внедряя инновации, совершенствуя технологии, автоматизируя производственный процесс, опираясь на квалифицированные кадры, СУЭК идет к цели - укрепить позиции отрасли, сделав добычу угля в России еще более безопасной и эффективной, а его использование - экологически чистым.

Награды и признания

Красноярские угольщики принимают поздравления с Днем шахтера сразу в трех шахтерских городах - Назарово, Шарыпово и Бородино, кстати, последнему, по праву носящему звание «шахтерской столицы Красноярья», исполнилось 40 лет, еще один юбилей знакового 2021-го… Увы, пандемия не дает «развернуться», но проходят спортивные состязания, фотовыставки, небольшие концерты, и везде - торжественные церемонии награждения передовиков.

В этот День шахтера более 130 красноярских горняков отмечены государственными, ведомственными, краевыми и корпоративными наградами.

Формулировка отражает суть - «За многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие отечественной угольной промышленности».

Торжественное награждение лучших из лучших. В День шахтера – 2021 более 130 красноярских горняков отмечены государственными, ведомственными, краевыми и корпоративными наградами. Фото: Мария ЛЕНЦ

В чем формула успеха? Трудиться честно, не подвести товарища, бригаду. Быть мужчиной - профессия такая…

- Вклад каждого сотрудника СУЭК в становление компании бесценен. Мы помним и восхищаемся результатами работы каждого нашего ветерана, коллеги, товарища. Высокое общественное признание горняцкого труда помогает нам развиваться, ставить новые цели и брать самые крутые вершины, - отметил в своем поздравлении Степан Солженицын, генеральный директор АО «СУЭК». - В год нашего 20-летия желаю всем сотрудникам СУЭК и их близким крепкого здоровья, благополучия и производственных успехов. Пусть громкая слава шахтерской профессии поможет воплотить самые смелые замыслы!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Традиционно теплыми были и поздравления первых лиц региона - губернатора Красноярского края Александр Усса и председателя Законодательного Собрания края Дмитрия Свиридова:

- Сибиряки по праву гордятся земляками - представителями шахтёрских профессий. Их глубокие знания, сила духа, высокие личные качества помогают решать стратегические задачи в области металлургии и энергетики, ставить масштабные цели по новому освоению Енисейской Сибири. Спасибо вам за преданность избранному делу, самоотдачу и плодотворный труд. Уверены, с вашей помощью край достигнет новых рубежей. Желаем всем крепкого здоровья, семейного счастья и оптимизма!

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