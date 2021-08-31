«Гордитесь, что вы нефтяники»: на Куюмбинском месторождении заложили капсулу будущего

На Куюмбинском месторождении заложили капсулу будущего. Фото: предоставлено «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Первое воскресенье сентября для компании «Славнефть-Красноярскнефтегаз» дата особенная. 5 сентября будет отмечаться не только профессиональный праздник, но и 20-летний юбилей самой компании.

Накануне, 30 августа, нефтяники торжественно заложили капсулу с посланием для тех, кто продолжит их дело и будет добывать черное золото для страны через 20 лет. Хранилищем для капсулы стала инсталляция, за основу которой взяли глыбы нефтесодержащей породы. Возраст этой породы – миллиард лет.

Хранить капсулу будет глыба нефтесодержащей породы, которой миллиард лет. Фото: предоставлено «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

После того, как капсулу вложили в прорубленную нишу, ее плотно закрыли – так она сохранился до назначенного часа, ей не страшна непогода. А когда настанет время – 30 августа 2041 года – нефтяники будущего извлекут послание:

Дорогие славнефтяники будущего!

Вы читаете это послание, а значит прошло 20 лет. Символично, что решение написать сквозь года принято именно сейчас, когда «Славнефть-Красноярскнефтегаз» празднует большой юбилей, подводя яркую черту под важнейшим отрезком работы по освоению недр Эвенкии.

Мы удостоены чести трудиться во благо страны и развивать уникальный производственный комплекс. Сегодня мы полны сил для реализации самых смелых проектов. Впереди - полномасштабная разработка Куюмбинского, начало эксплуатации Терско-Камовского и Кординского лицензионных участков… Мы знаем, что эти и другие грандиозные задачи уже стали вашей реальностью, вашей жизнью. И мы уверены, что вы прикладываете все свои усилия и используете все свои знания для их выполнения.

Не забывайте о главных приоритетах «Славнефть-Красноярскнефтегаза» - развитие производства и бережное отношение к природе, к этой прекрасной земле и людям. Мир вокруг стремительно меняется, но есть вещи, которые неподвластны времени — это искренняя любовь к своей работе, профессионализм, стремление к новым открытиям и гордость за сделанное. Мы уверены, что нефтяники будущего обладают этими качествами в полной мере!

Сейчас, когда вы празднуете 40-летний юбилей «Славнефть-Красноярскнефтегаза», мы от всей души желаем предприятию процветания, а вам и вашим семьям - крепкого здоровья и благополучия. Помните и цените прошлое, меняйте к лучшему настоящее и с уверенностью смотрите в будущее. Гордитесь, что вы — нефтяники. Гордитесь, что вы - «Славнефть - Красноярскнефтегаз». С праздником!

Прочитать послание должны через 20 лет. Фото: предоставлено «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Немного истории

Компания «Славнефть-Красноярскнефтегаз» была основана для поиска, геологической разведки и освоения месторождений нефти и газа на территории Восточной Сибири. Сегодня это один из крупнейших работодателей в регионе. Здесь работают более полутора тысяч человек, три четверти – жители Красноярского края и Сибирского федерального округа. Компания осваивает пять лицензионных участков в Эвенкииобщей площадью 18 тысяч квадратных километров. Запасы нефти на всех пяти участках составляют почти 500 миллионов тонн.

Самое богатое по запасам черного золота – это Куюмбинское нефтегазоконденсатное месторождение (входит в Юрубчено-Тахомским блок). Находится месторождение на берегах Подкаменной Тунгуски. До ближайшего крупного населенного пункта – села Байкит - 86 километров. Геологическая экспедиция открыла его в 1972 году близ поселка Куюмба, откуда и пошло название. Первая скважина была пробурена спустя год буквально за околицей. К слову, в переводе с эвенкийского «куюмба» означает «богатый».

Нефтяники настоящего - своим преемникам. Фото: предоставлено «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Однако к освоению приступили почти через сорок лет, когда был утвержден проект трубопровода «Куюмба - Тайшет». Иначе транспортировать нефть из тайги на большое расстояние очень сложно. В промышленную эксплуатацию Куюмбинское месторождение ввели, когда был построен трубопровод.

Это уникальное месторождение. И не только потому, что добыча ведется в сложных климатических условиях, приравненных к районам Крайнего Севера. Здесь уникальная геология – средний возраст рифейских доломитовых пород составляет от 700 миллионов до 1 миллиарда лет. Ранее опыта освоения подобных залежей не было не только в Сибири, но и в мире. Специалистам зачастую приходится принимать новаторские решения. Но полученный результат укрепляет перспективы компании. Коллектив «Славнефть-Красноярскнефтегаз» берет старт на 40-летие!