Последние новости Красноярска на 30 августа 2021: средняя зарплата в регионе, предупреждение о четвертой волне коронавируса и ковидные ограничения для студентов Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 30 августа 2021.

Средняя зарплата в Красноярском крае составила 59 686 рублей

По итогам анализа за апрель 2021 года выяснилось, что средняя начисленная зарплата в Красноярском крае составила 59 686 рублей. На уровне МРОТ получают зарплату 0,1% красноярцев, ниже МРОТ – 1,1%, а свыше 400 тысяч рублей – 0,2% работников. (подробнее)

Осенью в Красноярском крае ожидается четвертая волна коронавируса

В Красноярском крае ожидается новая волна коронавируса. Вслед за третьей, которая началась июне и закачивается только сейчас, осенью грядет четвертая. По словам министра здравоохранения, третья волна идет на спад, но расслабляться рано, ибо четвертая волна не за горами. (подробнее)

В СФУ рассказали о ковидных ограничениях для студентов в новом учебном году

В красноярском СФУ рассказали, какие ковиднын ограничения будут действовать в учебном году-2021. Так, полномасштабного концерта в честь 1 сентября не будет. Вместо него в День знаний будут организованы мероприятия на 5 площадках с диджеями и аниматорами. (подробнее)

С 1 сентября в Красноярске начнут тестировать безлимитный проездной

Специалисты «Красинформ» разработали программное обеспечение для безлимитных проездных. Тестировать новую систему начнут с 1 сентября. Работать безлимитный проездной будет на базе привычной транспортной карты. Стоимость – 2100 рублей в месяц. (подробнее)

Экс-руководителя банка «Канский» обвинили в хищении и отмывании 610 миллионов рублей

Общая сумма ущерба составила более 610 млн рублей. По версии ведомства экс-руководитель банка вместе с другими сотрудниками, присвоил более 550 миллионов рублей вкладчиков. Кроме того, обвиняемый вместе с соучастниками растратил имущество банка на 55 млн рублей. (подробнее)