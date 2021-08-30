«Любят сидеть на ручках»: в Красноярске продают редких гипоаллергенных псов за 150 тысяч рублей. Фото из объявления

Все собачникам Красноярска приготовиться. На портале au.ru выставлены на продажу щенки загадочной и редкой собаки – мальтипу. Эти миловидные создания относятся к «дизайнерским» породам. И «на поток» их разведение пока не поставлено. А уж в Красноярске тем более. Но редкие собачки дошли и до нашего города.

Скриншот объявления на au.ru

Так кто же такие эти мальтипу? Вообще, мальтипу – это искусственно выведенная порода – помесь той-пуделя и мальтезе. Именно так и написано в объявлении. Продавцы рассказывают, что родословная у их щенков не простая. Родители малышей в мире собак настоящие аристократы – титулованные и с хорошей родословной.

Одна из главных особенностей малышей – они гипоаллергенны. Так что, если вы любите собак, но страдаете аллергией на них, то мальтипу – ваш выбор. Но есть одна незначительная деталь, стоимость одного щенка – 150 тысяч рублей. Вообще, средняя стоимость таких псов около 100 тысяч рублей, но, видимо, здесь действует доплата «за титулованность».

Помимо гипоаллергенности у песиков крайне необычная расцветка шерсти. В описании указано, что волосы цвета жемчуга, персика, перламутра, но есть один беленький щенок, для любителей классики. Но главный козырь этих шерстяных комочков – их характер.

Сонные малыши ждут новых хозяев. Фото из объявления

Продавцы утверждают, что никаких проблем с ними быть не может:

- Эти дети будут любимцами вашей семьи, характер прекрасный, ничего не грызут и не портят, любят сидеть на ручках.

Но приобрести щенят могут не только красноярцы. Разводчики уверяют, что отправят малышей в любую точку России и даже за границу. Лишь бы к любящим хозяевам и за 150 тысяч рублей.