Средняя зарплата в Красноярском крае составила почти 60 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Красстат сообщает, что раз в два года Федеральная служба государственной статистики проводит исследования экономической деятельности организаций. Так, по итогам анализа за апрель 2021 года выяснилось, что средняя начисленная зарплата в Красноярском крае составила 59 686 рублей.

На уровне МРОТ получают зарплату 0,1% красноярцев, ниже МРОТ – 1,1%, а свыше 400 тысяч рублей – 0,2% работников. По статистике, больше всего жителей региона получают зарплату от 35800 до 50000 тысяч рублей – 25,4% работников.

В целом распределение численности работников по зарплате выглядит так:

- 12 792,1-13 770 – 1,1%;

- 12792,1-13770,0 – 0,2%;

- 13770,1-17950,0 – 1,3%;

- 17950,1-25590,0 – 15,4%;

- 25590,1-35800,0 – 17,7%;

- 35800,1-55000,0 – 25,4%;

- 55000,1-75000,0 – 15,7%;

- 75000,1-100000,0 – 10,4%;

- 100000,1-400000,0 – 12,6%;

- свыше 400000,0 – 0,2%.

Разница между средней зарплаты 10% работников с наибольшей и 10% работников с наименьшей зарплатой составила 9,3 раза.

Медианная средняя зарплата в регионе чуть ниже. Ее считают следующим образом: одна половина сотрудников имеет зарплату ниже медианной, вторая же половина – выше. В итоге выяснилось, что средняя медианная зарплата в Красноярском крае оказалась 45 407 рублей.

Самые высокие заработки в добыче полезных ископаемых (89 829 рублей), самые низкие в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, охоте и рыболовстве (29 345 рублей).