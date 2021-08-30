Чистый парк, чистый город, чистый мир. «Красноярская рециклинговая компания» приняла участие в экологическом празднике краевого центра юннатов

26 августа в парке юннатов прошел экологический семейный фестиваль «ЧистоПарк». В программе праздника – увлекательные квесты, научное шоу, мастер-классы и многое-многое другое.

«Красноярская рециклинговая компания» уже не первый год подряд принимает участие в экологических мероприятиях краевого центра юннатов, собирая на своей площадке неравнодушных к заботе об окружающей среде горожан. Вот и на этот раз за два часа на площадке левобережного регионального оператора побывали более ста человек.

И малыши, и подростки, и взрослые с удовольствием играли в экологическую игру «Разделяй с умом!» Игрокам нужно было рассортировать «мусор» – карточки с изображением бытовых отходов – и разложить в соответствующие контейнеры. Причём сделать это так, чтобы на «полигон» отправилось минимальное количество ТКО. Стекло, пластик, металл – всё это можно отправить на переработку. А «полезные вещи» – ненужную одежду, обувь, книги или игрушки – привести в порядок и использовать вновь. Соревновались и в скорости сортировки, и в количестве разобранных карточек. Победители получили от левобережного оператора полезные сувениры.

Настоящий фурор вызвал и новенький мусоровоз КамАЗ, который притягивал к себе внимание гостей праздника, независимо от их возраста. Ярко-оранжевый, с логотипом «КРК» и проблесковыми маячками он, как магнитом, тянул к себе малышей с родителями, которые даже выстраивались в очередь, чтобы посидеть в кабине гиганта, потрогать рычажки и кнопочки, сфотографироваться на высоченных ступеньках.

«Наша компания всегда отзывается на просьбы в организации экологических мероприятий и с удовольствием принимает в них участие – и в уборках мест отдыха, и в праздниках и фестивалях. Мы очень рады тому, что на такие акции приходит всё больше горожан. И всё больше красноярцев начинает ответственно относиться к проблеме мусора и сортировать отходы – не только в игре, но и в повседневной жизни», – отметили в «Красноярской рециклинговой компании».