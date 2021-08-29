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Общество29 августа 2021 6:03

Крыса-донор спасла собрата от гибели в Красноярске

В ветклинике утверждают: их Рататуй живет в шикарных условиях и рад помогать другим пациентам вместе с врачами
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Крыса-донор спасла собрата от гибели в Красноярске. Фото: ветеринарная клиника "Лимпопо"

Крыса-донор спасла собрата от гибели в Красноярске. Фото: ветеринарная клиника "Лимпопо"

В Красноярске крыса-донор по кличке Рататуй спасла от смерти своего собрата. Переливание крови от одного грызуна к другому сделали в ветеринарной клинике, где обитает грызун-волонтер.

Названный в честь героя мультфильма крыс в клинике живет на особых условиях уже два года. У него трехъярусная «квартира», которой многие другие грызуны могут позавидовать: внутри стильный синий гамак, всегда вкусная и свежая еда, а за пределами клетки чирикают птички.

Недавно в клинику привезли сложного пациента: у крысы были проблемы с селезенкой, требовалась операция по ее удалению. Но чтобы все прошло успешно, нужна была донорская кровь. И Рататуй пришел на помощь.

А дальше все, как у людей: кислородная маска, аппарат для переливания, операция.

- Крыска выписана домой, а Рататуй радует нас своей брутальностью, - говорят в ветклинике.

Там отмечают, что их крыс всегда рад помогать другим грызунам. А их, как оказалось, приносят к медикам едва шли чуть реже, чем кошек или собак. Они также порой серьезно болеют, но хозяева не спешат их усыплять и борются вместе с врачами за жизни своих любимцев.

Крыса-донор спасла собрата от гибели в Красноярске
Видео: ветеринарная клиника "Лимпопо"
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