Крыса-донор спасла собрата от гибели в Красноярске. Фото: ветеринарная клиника "Лимпопо"

В Красноярске крыса-донор по кличке Рататуй спасла от смерти своего собрата. Переливание крови от одного грызуна к другому сделали в ветеринарной клинике, где обитает грызун-волонтер.

Названный в честь героя мультфильма крыс в клинике живет на особых условиях уже два года. У него трехъярусная «квартира», которой многие другие грызуны могут позавидовать: внутри стильный синий гамак, всегда вкусная и свежая еда, а за пределами клетки чирикают птички.

Недавно в клинику привезли сложного пациента: у крысы были проблемы с селезенкой, требовалась операция по ее удалению. Но чтобы все прошло успешно, нужна была донорская кровь. И Рататуй пришел на помощь.

А дальше все, как у людей: кислородная маска, аппарат для переливания, операция.

- Крыска выписана домой, а Рататуй радует нас своей брутальностью, - говорят в ветклинике.

Там отмечают, что их крыс всегда рад помогать другим грызунам. А их, как оказалось, приносят к медикам едва шли чуть реже, чем кошек или собак. Они также порой серьезно болеют, но хозяева не спешат их усыплять и борются вместе с врачами за жизни своих любимцев.