Стреляли, кричали, сирену включали: из тайги под Богучанами вывели троих грибников

Из тайги под Богучанами вывели троих грибников. Стоп-кадр видео

Лесная дорога, полицейская машина воет сиреной, а когда стихает – спасатель запускает в воздух сигнальную ракету. И снова сирена. Наконец, вдалеке из лесной чащи появляется мужская фигура. Приближается. В руках – ведро и сумка, наполненные под завязку грибами. Молодой человек улыбается. Следом за ним вышли еще двое. Эх, горе-грибники. На сей раз для них поход за дикоросами завершился благополучно.

А произошло это в Богучанском районе накануне, 27 августа. В пресс-службе краевой полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что в дежурную часть краевого центра поступил звонок. Трое мужчин, одному 20 лет, двум другим по 52, жители поселка Ангарский, просят о помощи, они заблудились.

Мужчины вышли из леса на звуки сирены. Стоп-кадр видео

Поехали на машине, оставили ее у трассы, а сами углубились в массив. Когда наполнили грибами всю тару, осознали, что пути назад не знают. К счастью, они не разошлись в разные стороны, а держались вместе. Долго искали нужное направление, но на самом деле ходили кругами по незнакомой местности. Хорошо, что сотовая связь местами ловит – вот так и смогли вызвать подмогу. В общей сложности они 4 часа бродили, наконец, услышали отдаленные звуки полицейской сирены, обрадовались. Определили направление, откуда она доносилась, так и вышли.

- Пошли за грибами, зашли далеко от трассы, вот и заблудились. Место незнакомое, потому и потерялись. Спасибо, что спасли. А так бы блудили несколько суток, - рассказывает один из грибников.

А его товарищ обратился ко всем, так сказать, на основании личного опыта. Предупредил, чтобы не были самоуверенными в лесу, просил не уходить далеко в лес, всегда брать с собой в тайгу заряженные сотовые телефоны, запасы воды и питания, спички и теплую одежду, которая также должна быть яркой и заметной с высоты.

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