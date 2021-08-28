Последние новости Красноярска на 27 августа 2021: программа «В центре Мира», смертельное ДТП и продление перекрытия дороги к смотровой Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 27 августа 2021.

В Красноярске опубликовали программу мероприятий проекта «В центре Мира» на грядущие выходные

28 и 29 августа проспект Мира в Красноярске вновь станет пешеходным впервые с июня. Организаторы рассказали, чем будут удивлять красноярцев на этот раз. (подробнее)

В Красноярске под колесами машины погибла молодая женщина

В Красноярске под колесами машины погибла молодая женщина. Трагедия произошла в микрорайоне Покровском, на улице Караульной. По информации пресс-службы ГИБДД города, женщина переходила улицу по регулируемому пешеходному переходу. (подробнее)

В Красноярске перекрытие дороги к Николаевской сопке продлили до 5 сентября

Ремонт дороги к Николаевской сопке в Красноярске продлен еще на неделю. Как сообщает пресс-служба департамента горхозяйства, новый срок сдачи – 5 сентября 2021 года. (подробнее)

В Красноярске на пожаре спасли 8 человек

В Красноярске на пожаре спасли 8 человек. ЧП произошло накануне, 26 августа, в многоэтажке на улице Алексеева, 21. Густой черный дым из окна квартиры на 10-м этаже заметили очевидцы и сообщили на телефон экстренной службы. (подробнее)

Красноярские художники продолжают рисовать картины на фасадах домов

Красноярские художники продолжают преображать город, рисуя свои картины на фасадах многоэтажных домов. На сей раз они приметили 10-этажный панельный дом в переулке Якорным, рядом с улицей Вавилова. (подробнее)