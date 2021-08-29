На первой неделе осени в Красноярске похолодает до +8 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

Новая рабочая неделя в Красноярске ознаменует собой конец лета и начало осени. По прогнозу синоптиков, после жаркого окончания августа в город придут осенние заморозки. Публикуем, какой будет погода в Красноярске на неделю 30 августа-3 сентября 2021.

По прогнозу GISMETEO, в понедельник 30 августа в Красноярске продолжится жара. Днем – до +26 градусов. Будет солнечно и без осадков. Однако синоптики предупреждают о сильном ветре. Возможны порывы до 10 метров в секунду. Ночь же будет довольно теплой – до +14 градусов. Атмосферное давление 738-740 мм рт. ст.

В последний день лета, 31 августа 2021, в Красноярске днем резко похолодает до +18 градусов. Провожать лето будем с небольшим дождем и переменной облачностью. Ветер же только усилится. Возможны порывы до 14 метров в секунду. Начнет скакать атмосферное давление – 737-742 мм рт. ст.

В первый день осени, 1 сентября 2021, в Красноярске температура опустится до +17 градусов. То есть лето не задержится ни на день. Будет облачно, возможен небольшой дождь. Ветер немного ослабнет – до 8 метров в секунду. Ночью температура опустится до +10 градусов. Атмосферное давление повысится – 743-746 мм рт. ст.

В четверг в Красноярске температура продолжит падать. Днем синоптики обещают лишь +15 градусов. Будет сухо, без осадков, но пасмурно. Ветер стихнет до 4-7 метров в секунду. Ночью же похолодает до +9 градусов. Атмосферное давление 746-750 мм рт. ст.

Прогноз на пятницу, 3 сентября, в Красноярске следующий. Погода изменится мало. Днем потеплеет до +18 градусов. Будет пасмурно, но без дождей. Сила ветра – 2-7 метров в секунду. Ночью же ожидаются практически заморозки – до +7 градусов. Атмосферное давление – 752 мм рт. ст.

Погода в Красноярске становится по-настоящему осенней. Пора утепляться!