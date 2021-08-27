Чтобы отомстить неверной сожительнице, житель Хакасии сжег ее 6-летнюю дочь. Стоп-кадр видео

Чтобы отомстить неверной сожительнице, житель Хакасии пошел на страшное преступление – убил ее 6-летнюю дочь. Несмотря на то, что свою вину он так и не признал, настаивал на случайности, следствию, затем и суду удалось доказать, что гибель ребенка – спланированное преступление.

Подробности трагедии, которая произошла 25 ноября 2020 года в деревне Толчея Боградского района, «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе Гласного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Осужденный жил в доме своей сожительницы. За несколько дней до случившегося у него был день рождения, ему исполнился 41 год. Праздничное застолье слишком затянулось. Придя в себя от очередного возлияния, мужчина вдруг вспомнил, что когда-то гражданская супруга ему изменила. Нахлынула обида. Но ударить ее, видимо, рука не поднялась. Или побоялся, что она ответит – сейчас это не суть важно. Отомстить он решил самым жестоким способом.

Был вечер, шестилетняя девочка уже спала в одной комнате, ее мать в другой. Мужчина поджог зажигалкой диван, который стоял рядом с кроватью падчерицы. Затем вышел и запер за собой дверь, чтобы она не смогла выйти из своей спальни. А потом с криком «пожар» разбудил сожительницу и вывел ее поскорее из дома. Спросонья она поначалу не вспомнила о дочери. А потом было уже слишком поздно.

Дом сильно выгорел изнутри. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть девочки наступила от отравления угарным газом.

Наказание, которое вынес суд, – 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Но приговор в силу не вступил, у сторон есть время, чтобы его оспорить.