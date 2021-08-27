Норильск сегодня притягивает к себе внимание архитекторов со всего мира

Норильск притягивает к себе внимание архитекторов со всего мира Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Заполярный город пока еще живет привычной размеренной жизнью. Но вскоре его ждут перемены – Норильск с населением около 180 тысяч человек стоит на пороге реновации. Разговоры об этом шли давно, еще пять лет назад было понятно, что городу необходимо качественное обновление, включая инфраструктуру, жилой фонд, объекты социального и культурного назначения. Норильск приближается к своему столетию, которое будет отмечать в 2035 году, а с его далеко идущими перспективами сейчас просто нет другого выхода, как запустить перезагрузку.

Сейчас основные надежды возлагаются на градообразующее предприятие. «Норникель» готов принять самое деятельное участие и в финансировании, и в решение организационных вопросов предстоящих мероприятий. Компания выделяет 1 миллиард рублей на реализацию первого шага – разработку проектной документации.

13 июля стартовал прием заявок на открытый международный конкурс на создание архитектурно-планировочной концепции реновации Норильска до 2035 года. Инициаторами конкурса выступили администрация города и Агентство развития Норильска при поддержке компании «Норникель». Оператор конкурса – международная урбанистическая лаборатория «ЦЕНТР Lab».

Центр Норильска проектировали ленинградские архитекторы Фото: Мария ЛЕНЦ

До завершения, это будет 21 сентября, еще несколько недель – а интерес к конкурсу проявили уже около 40 архитекторов, градостроителей, урбанистов, российских и зарубежных. Для них это не только коммерческий интерес, но и возможность сотворить что-то новое и уникальное. Это вопрос собственного творческого развития.

Главное условие конкурса – у участников должен быть опыт в реализации похожих проектов в арктической зоне. Ведь нужно учитывать климатические особенности территории: вечная мерзлота глубиной на полкилометра, температура воздуха зимой опускается ниже минус 50, а летом поднимается выше плюс 30 градусов. Частые ветра с сильными порывами, сбивающими с ног. Полярная ночь и зима, которая длится 9 месяцев. Таковы реалии 69-й параллели.

От участников ждут, что они предложат новые подходы, материалы, технологии пространственного планирования, концепции развития общественных пространств. Иными словами, они должны показать новый город. При этом важна их способность привлечь в команду специалистов в области экономики, финансов, социального моделирования и контентного программирования.

Оценивать представленные проекты будет жюри, в состав которого вошли представители от организаторов, а также эксперты в сфере комплексного развития территорий, экологии, экономики и пространственного планирования, маркетинга и коммуникаций, технологий и инноваций из России и зарубежья.

Добавим, что заявки на участие принимаются по 21 сентября (до 12:00 по московскому времени) на официальном сайте конкурса https://norilsk2035.ru/.

Северной город нуждается в переменах Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

По итогам первого этапа конкурса будут отобраны 3 финалиста, которые займутся разработкой концепций реновации Норильска. Общий призовой фонд составляет 15,5 миллионов рублей. Победитель получит 6,5 миллионов рублей в качестве приза. Участники, занявшие второе и третье место, по 4 и 5 миллионов рублей соответственно.

Мы говорим о перспективах Норильска. Что это значит? Сегодня это не только центр цветной металлургии мирового уровня. Здесь сосредоточены компетенции и знания научных и практических исследований российской Арктики. В перспективе планируется превратить город в значимый туристический центр Таймыра, интерес к которому растет с каждым годом.

Напомним, что реновация Норильска – один из основных пунктов четырехстороннего соглашения, подписанного в феврале текущего года между правительством РФ, правительством Красноярского края, администрацией Норильска и компанией «Норникель». Согласно соглашению, на социально-экономическое развитие города направят 120 миллиардов рублей, из которых большая часть – 81,3 миллиарда – это средства «Норникеля», 24 миллиарда – средства федерального бюджета и 14,7 миллиарда – вклад краевого бюджета.