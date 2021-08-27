Последние новости Красноярска на 26 августа 2021: поиски пропавшей 10-летней девочки, наказание ФК «Енисей» и новый замминистра экологии края Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 26 августа 2021.

Завершены поиски пропавшей 10-летней девочки в Красноярске

Нашлась пропавшая в Красноярске Полина К. 10-летняя школьница 25 августа ушла гулять в районе Парка Гагарина и до утра от нее не было никаких известий. Оказалось, что девочка переночевала у подруги. (подробнее)

ФК «Енисей» вернет минспорта Красноярского края 7,5 миллионов рублей из-за плохих результатов

Красноярский ФК «Енисей» недосчитался 7,450,4 тысяч рублей краевых субсидий. Деньги вернутся министерству спорта Красноярского края. Все из-за неудовлетворительных результатов команды в сезоне 2019-2020. (подробнее)

Александр Ногин назначен заместителем министра экологии Красноярского края

Кадровые перестановки в правительстве Красноярского края. На должность заместителя министра экологии и рационального природопользования Красноярского края назначен Александр Ногин. (подробнее)

Участковый застрелил из пистолета медведя, пробравшегося на территорию школы в Красноярском крае

В Красноярском крае участковый застрелили медведя, вышедшего к людям в селе Белый Яр. Тимур Корнаухов вместе с инспектором охотнадзора разыскивал хищника в лесу, после того, как перепуганные сельчане сообщили об опасности. В итоге все закончилось тем, что его пришлось застрелить. (подробнее)

13-летняя школьница на иномарке врезалась в КАМАЗ в Красноярском крае

В Красноярском крае 13-летняя школьница стала виновницей ДТП. Девочка на иномарке друга своей мамы залетела под КАМАЗ. ДТП произошло около четырех утра под Красноярском. 13-летняя девочка решила взять ключи от машины и прокатиться вместе с подругами, но на трассе она не справилась с управлением. (подробнее)