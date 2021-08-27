Погода на выходные 28-29 августа в Красноярске 2021: ожидается последнее летнее потепление до +27 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске погода играет последний летний аккорд. Грядущие выходные станут последними уже почти минувшим летом. Многие отправятся на дачи, а кто-то останется в городе наслаждаться последним летним потеплением. Рассказываем, чем удивит погода на выходные 28-29 августа в Красноярске 2021

По данным GISMETEO, в субботу 28 августа в Красноярске ожидается теплая солнечная погода. Прогноз следующий: днем до +25 градусов. Ветра синоптики не ожидают, максимальные порывы – до 2-5 метров в секунду. Никаких облаков, дождей и других осадков не будет. Ночь же ожидается относительно теплой – до +13 градусов. Атмосферное давление – 738-743 мм рт. ст.

В воскресенье 29 августа в Красноярске днем температура воздуха поднимется до +27 градусов. Немного поднимется ветер, порывы составят до 3 метров в секунду, но временами могут достигать 7 метров в секунду. По прогнозу, будет солнечно и без осадков. Ночью же похолодает до +13 градусов. Атмосферное давление – 738-740 мм рт. ст.

Прогноз погоды в Красноярске на грядущие выходные от Гидрометцентра, несколько отличается.

В субботу синоптики обещают переменную облачность, временами солнце. Температура – до +26 градусов днем. Осадков не будет, как и ветра, почти штиль. Ночью будет прохладно – до +12 градусов – без дождей, но облачно. Атмосферное давление – 730-731 мм рт. ст.

В воскресенье Гидрометцентр сообщает о небольшом похолодании. Небо затянет облаками, а дневная температура опустится до +23 градусов. Дождя не будет, как и сильного ветра, порывы – до 1-3 метров в секунду. Ночью ожидается переменная облачность и похолодание до +12 градусов. Атмосферное давление – около 730-731 мм рт. ст.