Сибири нужна комплексная программа развития

Участники съезда от Красноярского края. Фото: из личного архива

«Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном» - это слова Михаила Ломоносова, сказанные им еще два с половиной века назад. Но актуальны они и сейчас. На прошедшем накануне съезде президент страны Владимир Путин поддержал предложение по разработке комплексной программы развития Сибири, включая Ангаро-Енисейский макрорегион.

Также глава государства объявил о новых мерах социальной поддержки и программах, которые коснутся здоровья, образования и качества жизни людей. Предложения президента актуальны и для жителей Красноярского края. Так, в ближайшие годы будет расширена линейка соцвыплат, чтобы семьи получали поддержку от рождения ребенка и до окончания им школы. Обещанные разовые выплаты получат все без исключения пенсионеры, военные, а также курсанты и сотрудники правоохранительных органов.

Среди других важных инициатив – запуск новой программы по расселению аварийного жилья. Для защиты получателей пенсий и пособий, среди которых есть пожилые люди и инвалиды, было предложено ввести запрет на списание социальных выплат и пособий в счет погашения долгов, а уже списанные средства соцподдержки банки должны людям вернуть.

В работе съезда приняли участие и представители Красноярского края - депутат Государственной Думы Виктор Зубарев, депутаты городского совета Красноярска Наталья Каптелинина и Александр Дроздов, которые оценили прозвучавшим инициативы.

Виктор Зубарев, в частности, подчеркнул свою уверенность в том, что поручения президента будут выполнены:

- Они полностью подтверждают направления Народной программой, которая учитывает, в том числе, инициативные предложения от жителей и экспертов из всех регионов страны.

Как отметил Александр Дроздов, Народная программа составлена на основе предложений и мнений всех слоев общества:

-Программа охватывает все сферы нашей деятельности. К тому же, это программа развития страны и государства в перспективе. Как минимум, на ближайшие 5 лет. И самое важное, на мой взгляд, то, что она выверена, в ней прописаны конкретные цифры и суммы, которые государство будет направлять на поддержку тех или иных направлений деятельности страны. Также президент говорил о развитии Сибири, развитии Арктики и развитии Дальнего Востока. Он отметил, что именно на эти регионы нужно делать акцент в развитии страны. Это стратегическая задача государства на будущий период. В том числе Владимир Владимирович затрагивал вопрос газификации, который для нас является крайне важным, и дал большое количество поручений относительно данной темы.

Наталья Каптелинина поддержала единомышленников, добавив, что программа является поистине народной. Этот документ появился в результате обобщения предложений десятков тысяч россиян – более 1,5 миллиона конкретных предложений. В настоящее время любой гражданин страны может ознакомиться с Народной программой.