ФК «Енисей» вернет минспорта Красноярского края 7,5 миллионов рублей из-за плохих результатов Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский ФК «Енисей» недосчитался 7,450,4 тысяч рублей краевых субсидий. Деньги вернутся министерству спорта Красноярского края. Все из-за неудовлетворительных результатов команды в сезоне 2019-2020:

Как рассказали в Министерстве спорта, футбольный клуб «Енисей» не выполнил условия федерального законодательства. Согласно постановлению, для всех автономных некоммерческих организаций, в том числе и ФК «Енисей» при выделении субсидии устанавливаются показатели результативности. В прошлом 2020 году «Енисей» показатели не выполнил. По итогам сезона 19-20 годов мужская команда заняла 14-ое место в ФНЛ, а по планам должна была 6-ое. Женская футбольная команда заняла лишь 7-ое место в суперлиге, а по планам должна была выйти на 6-ое место.

В ведомстве добавили, что назвать штрафом возврат части субсидии нельзя. В пресс-службе ФК «Енисей» от комментариев отказались.

В минспрота отметили, что эти правила распространяются на все автономные некоммерческие организации, работающие в России. Остальные спортивные клубы края с задачами на сезон справились.

При этом, ФК «Енисей» может обжаловать данное решение через суд. Клуб оправдывался тем, что сезон 2019-2020 не был доигран из-за коронавируса:

- Министерство спорта понимает, что ситуацию, в которой попал ФК «Енисей», можно отнести к форс-мажорной, однако прямых указаний в законодательстве на этот счет не установлено. В настоящее время у клуба сохраняется возможность обжаловать данное решение в суде, - передают в минспорте Красноярского края.