«И всё-таки их перерабатывают!» Для красноярцев организовали экскурсии на предприятия по переработке стекла и пластика

В этом убедились несколько десятков жителей краевого центра, которые отозвались на приглашение левобережного оператора – «Красноярской рециклинговой компании» – и красноярских «Зелёных» и побывали на вполне реальных и давно работающих предприятиях.

Как показал проведённый в одном из пабликов опрос горожан, многие не стремятся сортировать бытовые отходы именно потому, что считают это бесполезной тратой времени и сил. Дескать, всё заберёт один мусоровоз, а потом отвезёт на полигон. На самом же деле в городе есть компании, которые уже сегодня активно занимаются сортировкой и первичной переработкой отходов. Сырье отправляют на заводы в Екатеринбург, Подмосковье, Новосибирск, где оно обретает вторую жизнь.

Например, активной переработкой изделий из ПЭТ занимается «Первая перерабатывающая компания», сотрудничающая с левобережным региональным оператором. Большая часть пластика, собранная на левом берегу Красноярска, приезжает на переработку именно сюда.

«Для того, чтобы сырьё получило дальнейшую жизнь, его нужно отсортировать. Например, ПЭТ-бутылки сортируются по цветам. Отдельно - ПЭТ-бутылки светлого цвета, отдельно – темные, отдельно – матовый ПЭТ-пластик, который относится к сложно перерабатываемым отходам, но у нас есть заключённые контракты, которые позволяют нам перерабатывать и этот вид пластика, - рассказывает гостям Вадим Мельник, представитель «Первой перерабатывающей компании».

При этом он отмечает, что раздельное накопление отходов можно реализовать полноценно только при ответственном отношении к этому самих граждан. Потому что не все отходы, которые сегодня собираются с общим мусором, можно качественно отобрать на сортировке. Тем не менее, только за первое полугодие этого года «Первая перерабатывающая компания» собрала и переработала более 131 тысячи тонн пластиковых отходов.

По словам представителя городского общественного совета Андрея Болсуновского, побывавшего на экскурсии, он был приятно удивлён факту наличия в городе таких предприятий.

«Когда у государства дойдут руки до создания этой системы в федеральном масштабе? Я думаю, что это дело даже не ближайшего десятилетия. А вот если оно начнёт оказывать хотя бы небольшую поддержку малому бизнесу, который уже работает в нужном направлении, дело пойдёт гораздо быстрее! На мой взгляд, будущее в сфере переработки вторичного сырья – именно вот за такими малыми предприятиями», – отметил Андрей Болсуновский.

В «Красноярской рециклинговой компании» пояснили: сейчас на левобережье можно собирать отдельно пластик и стекло. Информация о точках, где установлены специальные сетки и контейнеры, есть в мобильном приложении «Клинпас». Вторсырьё забирает не «общий» мусоровоз, а специальные машины. И попадает оно прямиком на красноярские предприятия по сортировке и первичной переработке.

Но для того, чтобы ответственное отношение к проблеме отходов стало массовым, понадобится время. И помощь активистов, общественников, волонтеров.