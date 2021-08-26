Направления развития городов должны определять горожане

При разработке концепций развития российских городов необходимо учитывать мнение их жителей, активнее вовлекать горожан в обсуждение проблем развития городской среды. Об этом заявил генеральный директор единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ Виталий Мутко, принимавший участие в Форуме малых городов и исторических поселений в Нижнем Новгороде.

«Мы стараемся делать все, чтобы профессиональные архитекторы получали заслуженное признание. При этом для нас крайне важно учитывать мнения граждан, интересоваться их позицией, но не для галочки. Все концепции развития и мастер-планы городов мы разрабатываем прежде всего в интересах жителей. Такой подход доказал свою эффективность, он действительно позволяет делать города удобными и современными, создавать не просто квадратные метры, а комфортную среду проживания», - сказал Виталий Мутко.

Форум малых городов и исторических поселений проходил в рамках конференции «Среда для жизни», где представители власти, девелоперы, российские и международные архитекторы обсуждали проблемы развития современных мегаполисов. Эта конференция проводится ДОМ.РФ ежегодно при поддержке Правительства РФ.

По мнению генерального директора ДОМ.РФ, включение Форума малых городов и исторических поселений в программу работы конференции «Среда для жизни» дает шанс аккумулировать идеи экспертов-урбанистов по благоустройству городских пространств.

На форуме будут подведены итоги конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который был запущен в 2018 году.

«Мероприятие сразу вызвало большой интерес и поддержку регионов, муниципальных образований. И этот интерес не угасает – почти все малые города и поселения подали заявки. Это не может не радовать. Очень важно, что на местах появляются креативные идеи, но не менее важно, чтобы проекты-победители были реализованы, чтобы они понравились людям», - отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Виталий Мутко также поздравил нижегородцев с 800-летием Нижнего Новгорода. «Вы все видите, как меняется к лучшему это прекрасный исторический город. За этим стоит большая работа, в которой мы тоже поучаствовали проектом благоустройства территории нижегородской Стрелки. Желаю дальнейшего развития этому прекрасному городу», - сказал генеральный директор ДОМ.РФ.