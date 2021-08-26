Последние новости Красноярска на 25 августа 2021: возвращение «черного неба», открытие секции художественной гимнастики для мальчиков и поиски отпугивателя ворон Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 25 августа 2021.

В Красноярске и Ачинске до 27 августа ввели режим «черного неба»

В Красноярске вновь объявлен режим неблагоприятных метеоусловий первого класса опасности. Также режим был введен в Ачинске. В Красноярске «черное небо» будет действовать с 19:00 часов 25 августа по 19:00 часов 27 августа. В Ачинске сроки аналогичный, но начнется режим НМУ на час раньше. (подробнее)

В Красноярске открылась первая секция художественной гимнастики для мальчиков

Отделение мужской художественной гимнастики открылось в Красноярске. Занятия будут проводиться во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина и на третьем этаже в ТЦ «Зеленый». Набирают детей в секцию с 3-х лет. Изначально мальчики 3-6 лет занимаются платно (стоимость 4 тысяч рублей в месяц), после чего при успешной сдачи нормативов обучаются бесплатно. (подробнее)

«Разогнали всех орлов»: в Красноярске ищут отпугивателя ворон на зарплату в 50 тысяч рублей

25 августа на Avito красноярцы увидели интересную вакансию. Местный гольф-клуб «Орлиные холмы» в Березовском районе ищет человека, который бы отпугивал ворон. В вакансии поясняют, что вороны осенью начинают вести себя особенно нагло. (подробнее)

Мэрия Красноярска закупит 50 новых троллейбусов за 1,2 миллиарда рублей

Красноярск получит 30 новых троллейбусов с автономным холодом (как на маршруте №6) и 20 машин без автономного хода. Общая сумма закупки составит более 1,2 млрд рублей, сообщает городская администрация. Объявлен тендер. (подробнее)

Яблоки раздора: красноярцы подчистую обрывают неспелые фрукты на острове Татышев

Сад на острове Татышев в эти дни стал местом паломничества. Кто-то сворачивает с прогулочной дорожки, чтобы просто попробовать – интересно ведь, какие они в нашем климате получаются. Набирают немного, чтобы угоститься. (подробнее)