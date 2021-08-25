В Красноярске и Ачинске до 27 августа ввели режим «черного неба»

В Красноярске и Ачинске на двое суток ввели режим «черного неба» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вновь объявлен режим неблагоприятных метеоусловий первого класса опасности. Также режим был введен в Ачинске. В Красноярске «черное небо» будет действовать с 19:00 часов 25 августа по 19:00 часов 27 августа. В Ачинске сроки аналогичный, но начнется режим НМУ на час раньше.

- По сообщению Среднесибирского УГМС ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - сообщает Роспотребнадзор Красноярского края.

Управление сразу же организовало мониторинг за состоянием воздуха в Красноярске и Ачинске.

- Для предупреждения ухудшения состояния здоровья жителям следует уделять особое внимание профилактическим мероприятиям, снижающим поступление в организм вредных химических веществ, в том числе ограничить в этот период пребывание на улицах указанных городов, - добавили в Управлении.

По данным портала nebo.live, на 25 августа воздух в Красноярске вполне чист. Средний уровень загрязнения зафиксирован на пр. Свободный, в Северном, Покровке, Удачном, на Свердловской и в Черемушках. Однако на сайте отмечается, что ухудшиться качество воздуха в городе может уже 26 августа.

Скриншот с сайта nebo.live

При этом портал IQair сообщает, что на 16:54 часов Красноярск занимает первое место в списке городов с самым грязным воздухом в мире. Краевая столица оказалась впереди Колкаты, Кувейта, Сан-Паулу, Эр-Рияда, Лимы, Джакарты, Дакки и Приштины.

Скриншот на портале IQair

Напомним, что ранее режим «черного неба» в Красноярске вводился во время задымления от якутских пожаров.

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