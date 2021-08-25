«Люди должны быть уверены – им помогут»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние полтора года мы живем в таких условиях, что о своем здоровье задумываемся немного чаще, интересуемся медицинскими темами, как и чем лечить недомогания. Но у жителей городов всегда есть возможность позвонить в поликлинику, прийти на прием, дойти до аптеки и купить все необходимое. Тем, кто живет в маленьких деревнях, получить квалифицированную медпомощь не так просто. Часто ближайшие больницы, фельдшерско-акушерские и аптечные пункты находятся за несколько километров. Но иногда помощь нужна здесь и сейчас, безотлагательно.

Уникальная территория – уникальный проект

Красноярский край стал тем регионом, где не только ищут возможности сделать медицинскую и лекарственную помощь более доступной для населения, но и реализует это на практике. «Губернские аптеки» придумали идею проекта «Лекарства для села» и детально его разработали совместно с министерством здравоохранения края и региональным отделением движения «Волонтеры-медики». В сельских поселениях, где проживают менее ста человек и нет ФАПов, выберут добровольцев из числа местных жителей, которых и обучат оказывать односельчанам первую доврачебную помощь. Ответственных снабдят всем, что понадобится, – аптечкой, носилками, шинами, средствами связи с медучреждениями.

Фото: Мария ЛЕНЦ

– Не во всех сельских территориях можно открыть аптечный пункт. В малонаселенных деревнях не всегда есть помещения, соответствующие требованиям надзорных органов, плюс кадровые проблемы, – говорит директор филиала АО «Губернские аптеки» Андрей Шубин. – Мы долго думали, что можно сделать в такой ситуации, и решили – там нужен оптимальный набор лекарственных средств и умение ими пользоваться. Так пришли к идее проекта «Лекарства для села». Акция для нас благотворительная, и мы рады выполнить эту социальную миссию и предоставить домохозяйствам аптечки.

Самое главное в любой помощи – не навредить, поэтому аптечка укомплектована препаратами, которыми может воспользоваться минимально обученный человек без медицинского образования. В комплекте – жаропонижающие, обезболивающие, противопростудные, антисептические средства, жгут, бинт, вата, лейкопластыри, перчатки, маски и современные автоматические тонометры для измерения давления.

Как пояснила руководитель регионального отделения движения «Волонтеры-медики» Алена Миронова, проект не случайно родился именно в Красноярском крае.

– Наш регион второй по площади и единственный, который пересекает всю Россию. Представлены все климатические зоны: южные плотно населенные и северные с небольшой заселенностью. Край можно считать Россией в миниатюре. Поэтому самые сложные и интересные проекты запускаются именно у нас. Если получится в крае, значит, можно запускать и в других регионах, – уверена Алена Миронова.

«Чувствую ответственность!»

Первой площадкой, куда 19 августа приехал необычный десант фельдшеров-волонтеров, чтобы научить людей оказывать первую помощь и пользоваться аптечкой, стал Балахтинский район. Аптечки уедут в деревни Балдаштык, Виленка, Гладкий Мыс, Огоньки, Куртюл и село Курбатово.

– Наша территория – это более 18 тысяч жителей, 48 населенных пунктов, из которых 16 труднодоступных, где нет автобусного сообщения, и до ближайшего ФАПа добраться сложно, – объясняет глава района Виктор Аниканов. – Но люди даже из самых дальних деревень должны быть уверены, что в экстренном случае им окажут помощь.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Нина Федоровна Кичук живет в деревне Куртюл Черемушкинского сельсовет, это в 85 километрах от Балахты.

– Поселок маленький – нет электроэнергии, таксофона, сотовой связи. Прописано около 20 человек, постоянно проживают всего 7-8. К нам приезжают отовсюду – и на охоту зимой, и летом на рыбалку. Всякое случается, бывает, кто-то поранит руку, приходят, просят перевязать. С головными болями обращаются, желудок болит. Я с медициной не связана, но опыт помощи есть, могу и укол поставить, давление измерить. Поэтому и решилась принять участие в проекте, больше помогать некому. Кто поможет, если не мы сами, – заключает Нина Кичук.

В Гладком Мысе, откуда приехала Татьяна Петровна Хвостишкова, тоже всего 8 жителей:

– Все разного возраста – от 30 до почти 80 лет. Помощь нужна всем, а когда лекарства заканчиваются, приходится ехать до Балахты 50 километров, – рассказывает женщина. – Не так давно 79-летнему дедушке стало плохо, пришел его внук, просит корвалол или еще что. Я измерила давление, оказалось – аритмия. Пока ждали фельдшера, дали таблетки. Дедушка отлежался в больнице, сейчас уже ходит понемножку. А ведь так важно было поймать момент, не упустить. Конечно, я чувствую большую ответственность.

Тяжело в учении…

– Кто-нибудь слышал, что такое сердечно-легочная реанимация? Что это, для чего и как делать? – спрашивает на обучении инструктор движения «Волонтеры-медики» Алексей Федоров.

– Валидол можно дать…

– Пульс надо проверить…

– Нужно привести сердце в действие…

Поначалу курсанты немного теряются. Вроде бы и знают, что в теории нужно сделать, но вот так сразу все вспомнить…

Фото: Мария ЛЕНЦ

– Наша задача – обучить людей пользоваться содержанием аптечек, которые приготовили «Губернские аптеки», – продолжает Алена Миронова. – Объяснить, какие препараты для чего можно использовать. Напомнить, как оказывать экстренную помощь при неотложных состояниях – ожогах, обморожениях, травмах, кровотечениях, остановке сердца. В эти первые «платиновые» минуты помощь важна, потому что она может спасти человеку жизнь. Наши фельдшеры максимально подробно и понятно все расскажут, покажут, чтобы у людей было больше смелости реагировать на просьбу об оказании первой помощи.

За лето-осень такие мастер-классы проведут для представителей 432 домовых хозяйствах края, в том числе в северных территориях.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вера Оськина, депутат Законодательного Собрания Красноярского края:

– Проект интересный, уникальный, особенно для сельских территорий. 432 домохозяйства по всему краю получат такие аптечки. Это большая помощь, поддержка людей, которые живут в небольших, малочисленных деревнях, где до приезда скорой медицинской помощи, до поездки в участковую больницу или фельдшерско-акушерский пункт может пройти немало времени. Аптечка даст возможность получить медикаменты в самый нужный момент. И только время покажет, сколько жизней будет спасено.