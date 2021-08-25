В зоне высокого напряжения

Скоро закончится короткое сибирское лето. А пока, чтобы насладиться последними теплыми деньками, жители Красноярского края массово устремляются на природу. Энергетики филиала «Россети ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири просят быть внимательными и соблюдать правила электробезопасности.

Осторожно с удочкой

Если вы собрались на рыбалку, проявите бдительность. Зачастую высоковольтные ЛЭП проходят рядом с водоемами. Современные удочки и спиннинги из углепластика (карбона) являются прекрасными проводниками электрического тока и при этом в разложенном виде порой достигают длины 7 метров. Поднятое вверх удилище – смертельная угроза для рыбака и тех, кто окажется рядом с ним.

При приближении удочки к проводам возникает электрическая дуга, которая может нанести несовместимые с жизнью ожоги. Поэтому в случае прохода под электрическими проводами к месту рыбалки убедитесь, что удилище сложено или держите его параллельно земле. Категорически нельзя рыбачить под электрическими проводами, тем более во время грозы и при сильном дожде.

Опасная мода

С появлением моды на экстремальные видео и селфи местом притяжения для многих стали опоры ЛЭП. Взбираясь на высоченные конструкции, люди не понимают, что подобное восхождение может обернуться трагедией. Действующие линии электропередачи находятся под напряжением в тысячи раз выше, чем в обычной розетке. При таком напряжении не обязательно касаться проводов – получить электрический удар можно, просто приблизившись к проводам на несколько метров. Также велик риск получить травму от падения с высоты.

В МЭС Сибири подчеркнули, что практически на всех опорах линий электропередачи есть предупреждающие знаки и плакаты «Осторожно электрическое напряжение», «Не влезай — убьет!». Не нужно их игнорировать - обращайте внимание, потому что это не просто слова, а предупреждение о реальной угрозе. Находиться вблизи ЛЭП нужно с большой осторожностью, а влезать на опоры – строго запрещено и смертельно опасно!

Подальше от провода

Оборванные на линии провода – еще один источник угрозы. Упавший провод, находящийся под напряжением, образует на земле опасную зону в радиусе 8 метров. При его обнаружении ни в коем случае нельзя приближаться к этому месту, а покинуть опасную зону можно только особым шаркающим шагом, не отрывая ноги друг от друга. Энергетики называют его «гусиным» шагом. При этом запрещается прикасаться к каким-либо предметам и другим людям, находящимся в опасной зоне.

ЗАПОМНИ

Охранная зона для воздушных ЛЭП напряжением 110 кВ составляет 20 метров по обе стороны от крайних проводов, для линий 220 кВ – 25 метров, для 500 кВ – 30 метров

Для сохранения собственной жизни и здоровья необходимо строго соблюдать следующие правила:

- нельзя залезать на опоры ЛЭП и деревья вблизи опор ЛЭП, особенно если кроны деревьев расположены очень близко к проводам;

- нельзя ловить рыбу в охранной зоне линий электропередачи и проходить под проводами с поднятой удочкой;

- нельзя приближаться к оборванному проводу ЛЭП, лежащему на земле или к дереву, на котором висит провод;

- нельзя набрасывать на провода различные предметы, не запускать воздушных змеев;

- нельзя играть в волейбол, футбол вблизи опор ЛЭП и под проводами.

Сотрудники филиала «Россети ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири призывают к бдительности. В случае обнаружения нарушения в охранной зоне ЛЭП звоните в службу спасения по телефону 112 или по номеру телефона «горячей линии» МЭС Сибири 8-800-100-29-29 (звонок бесплатный). Берегите себя и своих близких.