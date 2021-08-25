Качество воздуха в Красноярске проверили кедры

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Красноярский цемент»

В 2008 году на территории Красноярского цементного завода высадили несколько пятилетних кедров. Рискованный выбор, кстати. Ведь кедры очень чувствительны к качеству воздуха и потому считается, что вблизи крупных промышленных предприятий с повышенной загазованностью или запыленностью воздуха они не приживаются. Что же с ними случилось за эти годы?

Единица измерения – шишка

Пятилетним малышам в этом году исполнилось 18 лет, и они впервые порадовали обильным урожаем! А это лучше любых датчиков говорит о том, что газоочистные установки предприятия работают отлично.

Плодоносят здесь и яблони, и рябины, и кустарники калины и шиповника. Каждый год на территории завода и рядом с ним высаживаются все новые и новые виды растений, например, в этом году это сирень и спирея.

Площадь перед заводоуправлением – это, по сути, парк для местных жителей со скамейками, качелями, вазонами и клумбами. И внешний вид растений говорит о том, что им здесь комфортно.

Впрочем, есть на этот счет и цифры, и факты. Напомним, с 2017-го по 2021 год холдинг «Сибирский цемент» завершил на Красноярском цементном заводе ряд экологических инвестиционных проектов. Их общая стоимость свыше 800 млн рублей: строительство новой дымовой трубы высотой 130 метров, модернизация вращающейся печи № 5 и ее оснащение современным электрофильтром швейцарского производства. В результате их реализации предприятие – участник федерального проекта «Чистый воздух» – добилось снижения выбросов твердых веществ (пыли) более чем в три раза к уровню 2017 года. По итогам 2019-го доля ООО «Красноярский цемент» в общем валовом объеме выбросов в атмосферу Красноярска от всех стационарных источников составила порядка 2%.

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Красноярский цемент»

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!

В этом году Красноярский цементный завод и министерство экологии края договорились о снижении воздействия на атмосферный воздух, а также о раскрытии информации о выбросах. В частности, с июля этого года Красноярский цементный завод передает в ведомство показатели выбросов загрязняющих веществ при помощи системы автоматического контроля, установленной на дымовой трубе.

- Перечень мероприятий, которые отражены в соглашении, говорит о том, что предприятие со всей ответственностью подходит к вопросам экологии нашего города, – отметил министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых.

Но контролировать работу завода будут не только специалисты. Это могут делать абсолютно все красноярцы! В этом году для жителей города ежемесячно проходят экологические экскурсии.

Гостям показывают производство цемента, рассказывают о природоохранных проектах и экологической политике предприятия.

- Важно, чтобы компании показывали свою деятельность: какой у них технологический процесс, какие происходят выбросы, каким образом они контролируются, какие экологические мероприятия выполняются, – отметила заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк, она стала участницей самой первой экскурсии, которая прошла в конце марта.

Записаться на экскурсию можно на странице «Красноярского цемента» официального сайта холдинговой компании «Сибирский цемент» sibcem.ru.

А В ЭТО ВРЕМЯ

И несколько фактов о производственной деятельности «Красноярского цемента»: за шесть месяцев этого года на предприятии выпустили цемента на 4% больше, чем за то же время в прошлом году. Прирост произошел в основном за счет тампонажного цемента для нефтяных скважин «Ванкорнефти» и цемента, необходимого для реконструкции международного аэропорта Красноярск.

Предварительная оценка работы предприятия и его сотрудников также традиционно проходит в начале августа, в День строителя.

«Именно на вас держится строительная отрасль Красноярского края, цемент – это хлеб всех наших строек. В строительном комплексе региона занято 80 тысяч человек, но без производителей цемента мы бы ничего не сделали!» – обратился к работникам предприятия министр строительства Красноярского края Сергей Козупица.

В этом году различные награды за свой труд получили почти 100 сотрудников предприятия.

«Люди – наша главная ценность. На «Красноярском цементе» трудится порядка 700 работников, и каждый вносит свой вклад в общее дело», – подчеркнул управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Дмитрий Киреев.