Яблоки раздора: красноярцы подчистую обрывают неспелые фрукты на острове Татышев Фото: Мария ЛЕНЦ

Нынешний год выдался урожайным, ветки под тяжестью плодов гнутся к земле. Молодые яблочки так и просят попробовать их. Но что на знал хорошо, то на вкус еще кисловатое. Еще не время, потому что для полной зрелости сибирским яблокам еще бы месяц повисеть на дереве. Тогда и вкус будет настоящий, и аромат. Но многих красноярцев это не смущает.

Сад на острове Татышев в эти дни стал местом паломничества. Кто-то сворачивает с прогулочной дорожки, чтобы просто попробовать – интересно ведь, какие они в нашем климате получаются. Набирают немного, чтобы угоститься.

Собирать яблоки не возбраняется, но горожан просят бережнее относиться к деревьям Фото: Мария ЛЕНЦ

Но некоторые готовятся к сбору основательно. Для них, видимо, раз общественное и бесплатное, то неси, сколько сможешь. Набирают по десятку пакетов. Даже арендуют велоповозки, потому что нести тяжело и далеко – от сада до парковки около километра. Аргументируют, что «зато без нитратов, их никакой гадостью тут не поливают». И варят потом из них компоты, варенье, повидло. В соцсети активно комментируют, осуждают, называют это жадностью: «Руки загребущие? Другим оставьте».

Чтобы унести с собой урожай, арендуют даже велотележки Фото: Мария ЛЕНЦ

По словам специалистов Управления зеленого строительства города, которые ухаживают за плодовыми деревьями, собирать яблоки на Татышеве не возбраняется. И даже если несут пакетами, это не нарушение. Просят только бережно относиться к деревьям, не забираться на них, не ломать ветки, срывать плоды осторожно.

Урожай богатый, ветки к земле гнутся Фото: Мария ЛЕНЦ

Яблоневый сад на острове – это еще одна из инициатив экс-главы города Петра Пимашкова. Он появился в 2005 году. Сначала было две делянки, потом их количество увеличилось. Для сада выбирали сибирские, устойчивые к морозам сорта. Привозили из специализированных питомников. Сейчас здесь десятка два сортов. Если поискать, можно найти деревья с уже поспевшими яблочками, но в основном еще недозрелые, нужно подождать несколько недель. А еще в этом саду высаживали облепиху, смородину, сливу, грушу. О них немногие красноярцы знают.

Местные яблоки без нитратов, экологически чистые, говорят красноярцы

В первое время, когда пошли яблоки, их собирали и привозили в детские сады. Затем решили отправлять в парк флоры и фауны «Роев ручей» - там, кстати, обитателям местные фрукты пришлись по душе, смаковали их не только приматы, но и медведи, и копытные. А сейчас горожане все собирают, до конца сентября даже падалку с земли уносят. Падалка, кстати, самая спелая и вкусная.