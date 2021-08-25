В Красноярске открылась первая секция художественной гимнастики для мальчиков. Фото: министерство спорта Красноярского края

Отделение мужской художественной гимнастики открылось в Красноярске. Занятия будут проводиться во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина и на третьем этаже в ТЦ «Зеленый».

Фото: министерство спорта Красноярского края

В краевом министерстве спорта сообщают, что для Красноярского края – это совершенно новая спортивная дисциплина:

- Таких секций в нашем регионе еще не было. Однако, в России уже есть такие отделения. В частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Самаре. А в марте даже прошел первый чемпионат страны, - сообщают в ведомстве.

В секции 4 предмета: скакалка, гимнастическая палка, булавы и кольца. Кроме того, дети будут заниматься акробатикой, прыжками в длину, сальто, выпадами, а также выполнять фляки с бросками под музыку. Сообщается, что за основу взята японская школа мужской художественной гимнастики:

- Испанская школа пошла по простому пути. Они взяли правила девочек, надели красивые комбинезоны, некоторые даже с юбочками, накрасились и делают то же самое, что девочки. Если бы Россия продвигала испанскую школу, то я бы ей не занялась. Но Россия развивает японскую. Там нет женственности. Там акробатика, силовые прыжки и предмет. Те стереотипы, которые возникают в головах людей, это испанская школа. Мы от этого максимально уходим в другое направление, - рассказала старший тренер отделения мужской художественной гимнастики Александра Петрова.

Фото: министерство спорта Красноярского края

Набирают детей в секцию с 3-х лет. Изначально мальчики 3-6 лет занимаются платно (стоимость 4 тысяч рублей в месяц), после чего при успешной сдачи нормативов обучаются бесплатно. Кроме того, на бесплатное обучение принимаются дети старше 6 лет с гимнастическими данными.