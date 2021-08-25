Последние новости Красноярска на 24 августа 2021: возвращение проекта «В центре Мира», рейсы в Доминикану и троллейбус в Пашенном Фото: ИВАНОВА Диана

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 24 августа 2021.

В Красноярске Проспект Мира снова станет пешеходным

24 августа официальный аккаунт «В центре Мира» ожил и сообщил, что проект возвращается уже на грядущих выходных – 28 и 29 августа. Свободно гулять можно будет от улицы Обороны до Перенсона. Перекроют движение уже в 20:30 27 августа. (подробнее)

Из Красноярска в Доминиканскую Республику запускают прямые авиарейсы

Из Красноярска запускают еще один чартерный рейс в дальние страны. Для тех, кому хочется провести отпуск на море под пальмами, предлагается Доминиканская республика. (подробнее)

В Красноярске троллейбусный маршрут на правобережье продлят до Пашенного

Для жителей Пашенного это наверняка хорошая новость, ведь для них продлят троллейбусный маршрут № 6. Новая схема движения начнет действовать с 4 сентября, сообщили в департаменте транспорта администрации Красноярска. В тот же день, 4 сентября, закроется один автобусный маршрут – № 36, он дублирует новый маршрут. (подробнее)

Возможной причиной гибели более тысячи оленей на Таймыре стали якутские пожары

По словам специалистов, сейчас идет сезонная миграция диких северных оленей к местам зимовки. Ученые также выдвигают гипотезу, что при переправе через реку животные могли потерять ориентир из-за сильного задымления, которое именно в эти дни фиксировали в регионе по причине лесных пожаров в Якутии. (подробнее)

Люблю тебя до смерти: ревнивец устроил кровавую расправу над женой кавалера «Ордена мужества», ради которой был готов на все

9 августа в Красноярске случилось громкое убийство. Таинственное происшествие всколыхнуло весь город, но никакой информации официально следствие не выдало. «Комсомолка» провела собственное. (подробнее)