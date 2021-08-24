У преподавателей и студентов Сибирского федерального университета появится собственная мобильная связь

Компания «Ростелеком» и Сибирский федеральный университет (СФУ) объявляют о старте подключений к сотовой связи SFU, организованной по модели виртуального оператора (Mobile Virtual Network Operator, MVNO). Это совместный проект, который реализуется в рамках соглашения, подписанного между сторонами в июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме.

Сим-карты с символикой SFU выпущены тиражом 10 000 экземпляров. Покрытие сотовой связью обеспечивается за счет технической инфраструктуры «Ростелекома» (Tele2). Абоненты, желающие подключиться к новой мобильной сети, но сохранить свой привычный номер, смогут сделать это. Процедура стандартная и займет около восьми рабочих дней, в этот период можно продолжать пользоваться «старой» сим-картой.

«Предоставляя услугу “Собственного мобильного оператора”, мы ориентируемся на специфику целевой аудитории. В частности, тарифная линейка, которая разработана для университетского сообщества, состоит из четырех пакетов, отличающихся количеством бесплатных включенных минут на звонки абонентов других операторов, гигабайтами мобильного интернета, количеством СМС и, соответственно, стоимостью. Каждый подключившийся к сети SFU сможет выбрать для себя оптимальный вариант», — отметил директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Петров.

Стоимость тарифных планов составляет от 200 до 500 рублей в месяц. Между абонентами SFU связь не тарифицируется. Управлять балансом, дополнительными опциями и другими услугами провайдера можно в личном кабинете мобильного приложения «Мой Ростелеком».

«Для СФУ появление собственной мобильной связи — это еще один шаг в формировании корпоративной идентичности. Проект является частью мероприятий, предусмотренных санкт-петербургским соглашением. В дальнейшем вместе с “Ростелекомом” мы намерены работать над развитием цифровой инфраструктуры и информационной безопасности университета, заниматься разработкой новых ИТ-решений и внедрением технологий дополненной реальности в производственную деятельность. Отдельное внимание будет уделено профориентации наших студентов в телеком-сфере», — подчеркнул ректор СФУ Максим Румянцев.

Получить подробную информацию по тарифным пакетам и подключению к сети SFU можно по номеру 8 800 300 38 37 (звонок бесплатный) или Telegram/WhatsApp 8 967 609 22 21.