Последние новости Красноярска на 23 августа 2021: последнее полнолуние лета, дорогостоящее лечение от коронавируса и продажа бывшего пионерлагеря Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 23 августа 2021.

Красноярцы увидели последнее полнолуние лета

Лето в Красноярске подходит к концу. И ознаменовалась эта пора не только прохладной погодой, но и полной луной. Полнолуние в Красноярске 22 августа 2021 стало последним этим летом. (подробнее)

В Красноярском крае лечение одного больного коронавирусом обходится в 600 тысяч рублей

Министра здравоохранения Красноярского края Борис Немик рассказал, что лечение одного больного коронавирусом стоит от 70 до 600 тысяч рублей. Все зависит от состояния больного. Так, выходит, что вакцинировать людей намного дешевле. Самая дорогая вакцина «Спутник V» стоит около 1 тысячи рублей за два компонента. (подробнее)

В Красноярске бывший пионерлагерь «Салют» продают почти за 41 миллион рублей

Заброшенный пионерлагерь «Салют» находится в Октябрьском районе Красноярска на улице Елены Стасовой. На продажу выставлены: земельный участок в 9,6 тысяч кв.м, здание площадь 660 кв.м, КПП, мангал с тандыром, павильон с террасой, сарай и мангал. Стоимость всего лота – 40,7 млн рублей. (подробнее)

В Красноярске установили пролет пешеходного моста у БКЗ

В Красноярске продолжается строительство нового виадука у филармонии. В связи с этим движение на Карла Маркса было перекрыто полностью. Рабочие устанавливали пролет всю ночь. Работы завершились под утро. Добавим, что полное перекрытие Маркса не последнее. Оно повторится на следующих выходных. (подробнее)

В четыре района Красноярска досрочно вернули горячую воду

После 16:00 23 августа досрочная подача по тупиковой схеме состоялась в домах у Предмостной площади, в районе Юбилейного, в жилом комплексе «Южный берег», а также в части микрорайона Базаиха. (подробнее)