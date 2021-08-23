В Красноярском крае лечение одного больного коронавирусом обходится в 600 тысяч рублей Фото: ИВАНОВА Диана

Министра здравоохранения Красноярского края Борис Немик в эфире радио «Красноярск. Главный» рассказал, что лечение одного больного коронавирусом стоит от 70 до 600 тысяч рублей. Все зависит от состояния больного.

Амбулаторное лечение обходится гораздо дешевле. Сейчас дома лечатся 80% пациентов, остальные в стационаре. Борис Немик пояснил, что затраты на лечение складываются из зарплаты врача и медикаментов, которые выдаются больным бесплатно. В среднем это около 2-4 тысяч рублей. При этом один день на аппарате ИВЛ обходится государству в 30 тысяч рублей.

Так, выходит, что вакцинировать людей намного дешевле. Самая дорогая вакцина «Спутник V» стоит около 1 тысячи рублей за два компонента. Остальные вакцины дешевле примерно в 2 раза.

Добавим, что на 23 августа 2021 года число погибших от коронавируса в Красноярском крае вплотную приблизилось к отметке в 5 тысяч человек.