«Налог» на бантики и гольфы: собрать девочку в школу обойдется на 5 тысяч рублей дороже, чем мальчика

Собрать девочку в школу обойдется на 5 тысяч рублей дороже, чем мальчика Фото: Мария ЛЕНЦ

До 1 сентября остается неделя. Родители в большинстве своем уже выполнили свой ежегодный ритуал: закупили для своей ребятни портфели, канцелярию, школьную форму. А кто не сделал, например, задержался в отпуске, спешит наверстать упущенное – благо, что проблем с магазинами и школьными базарами нет.

И подмечают, что в этом году тратить приходится больше, потому что цены выросли где-то на рубль, где-то на сто. Специалисты Красноярскстата выяснили, сколько в этом сезоне стоит собрать ребенка в школу и как за год изменились цены на товары школьного ассортимента.

У каждой семьи свой набор школьника. Для того, чтобы представить картину происходящего, специалисты взяли некий условный комплект из 11 наименований одежды для девочек и 9 наименований для мальчиков. А также 7 наименований канцелярских принадлежностей. За основу приняли цены за июль 2021 года.

Выяснилось, что за месяц детская и подростковая одежда в среднем подорожала на 6,7 %, а обувь – на 5,4 %. Зато разница в цене за год существенная. Так, собрать мальчика обойдется в 19 026 рублей, это на 1 281 рубля (или 7 %) больше прошлогоднего. Затраты на подготовку к школе девочки составят 24 072 рубля, то есть на 1 812 рублей (на 8 %) дороже. И в целом обратите внимание: девочки дороже мальчиков больше, чем на 5 тысяч рублей.

А как дела у наших ближайших соседей – в Туве и Хакасии? В Хакасии сборы мальчика обойдутся в 21 084 рубля, то есть на 1 474 рубля (на 8 %) дороже прошлогоднего. На девочку – 25 664 рубля, то есть на 1 443 рубля (на 6 %) дороже.

В Тыве сборы родителям мальчика придется отдать за одежду 18 456 рублей, это на 896 рублей (на 5 %) больше. И для девочки 22 141 рубль, на 1 038 рублей (на 5 %) больше.

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