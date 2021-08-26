«Вторая жизнь пластика»: играем, изучаем, думаем и решаем

Всю минувшую неделю в Красноярске шел большой фестиваль «Эко-weekend»: лекции, мастер-классы, кинопоказы, сбор вторсырья - разные форматы и одна цель - показать, что такое эко-потребление.

Красноярский завод синтетического каучука (далее КЗСК - Прим. автора) при поддержке «Комсомольской правды» стал партнером и участником фестиваля и организовал свою площадку под названием «Вторая жизнь пластика».

Фото: Мария ЛЕНЦ

Площадка на фестивале сразу стала популярной у всех возрастов. Подростки, молодежь, родители с детьми - всем интересно проверить себя и узнать что-то новое.

Пока взрослые разгадывают кроссворд, дети с восторгом рассматривают содержимое эко-чемоданчиков и закидывают вопросами сотрудников завода:

- А это что?

- А это зачем?

- Правда, свитшот из пластика?

Илья Попов - настоящий знаток темы Фото: Мария ЛЕНЦ

Особый восторг, конечно, вызывают игрушки и вещи, сделанные из переработанного пластика.

Сотрудники КЗСК с ролью учителей справляются, показывают, рассказывают: почему сегодня нельзя обойтись без пластика, как и во что его можно перерабатывать, каков российский и мировой опыт.

После знакомства с эко-чемоданчиком закрепляем знания на практике - проходим тест из 18 вопросов о переработке разного мусора.

Подростки делятся впечатлениями:

- Я не знала, что стекло 1000 лет разлагается!

- А я первый раз слышу, что пластик можно 6 раз перерабатывать.

Второклассник Илья Попов (на фото) из гимназии №9 - большой молодец! На все вопросы ответил сам и абсолютно правильно.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Мне несложно было, что-то в школе изучал, что-то сам по этой теме читаю.

Замечательно, что у сегодняшних детей есть интерес к теме, что они готовы осваивать новую культуру отношения к природе.

Но, конечно, много зависит от взрослых. Пока разгадываем кроссворд, беседуем.

- Мы дома стараемся и мусор разделять, пластик относим в отдельный контейнер, - рассказывает посетительница кафе Светлана Мамаева. - Всегда участвуем в субботниках, в школьном сборе макулатуры, дома есть специальная коробка. Учим детей экономить воду и электроэнергию. Дочь на день рождения попросила шоппер для походов в магазин, - так что процесс идет.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Наш кроссворд посетители читают внимательно, вникают в тему.

Есть факты и цифры, которые удивляют даже взрослых.

- Правда, что каждый человек в России выбрасывает 450 кг мусора?

- Не слышал, что пьедесталы для призеров Олимпиады в Токио были сделаны из переработанного пластика, это классно.

Самым сложным оказался вопрос №2, об изделии из пластика, которое не перерабатывается и разлагается больше 400 лет. Правильный ответ - коктейльная трубочка.

- А я сразу догадалась, что это трубочка. Больше скажу. Выставлять фото из кофеен стаканчиков с пластиковой крышкой и соломинкой дурной тон, - говорит посетительница кроссворд-кафе Наталья Абрамова. - Я лично так определяю «своего» и «чужого».

- Очень хорошая идея кроссворд-кафе, интересные вопросы, возможность задуматься о своих эко-привычках, - считает Екатерина Богатова. - Я только в начале пути, первые две цели - осознанное потребление - меньше покупок, и сортировка мусора.

Екатерина и другие посетители нашего кроссворда-кафе, которые правильно справились с 16 заданиями, получили от КЗСК энциклопедии «Все о полимерах», изданные компанией СИБУР, комиксы «Удивительное путешествие в мир будущего». Главные призы для знатоков темы, справившихся без подсказок, - футболки из переработанного пластика.

Охрана окружающей среды, экологичное производство и в целом формирование в России экологической культуры и развития отрасли переработки отходов, - приоритеты компании СИБУР, в которую входит красноярский завод синтетического каучука.

Фото: Мария ЛЕНЦ

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