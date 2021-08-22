На Красноярском водохранилище прошел заплыв на 112 километров в честь Российского флага

На Красноярском водохранилище прошел заплыв на 112 километров. Фото: ГУ МЧС России по краю

В минувшую пятницу 20 августа от поселка Даурского, что на Красноярском водохранилище, стартовал необычный заплыв. Купальный сезон уже завершился, но для восьми участников холодная вода была не помехой. Пловцы опытные и именитые – чемпионы мира и России, участник Олимпийских игр, рекордсмены и любители холодового плавания. Все они прибыли сюда, чтобы преодолеть 112 километров в честь Дня российского флага, который отмечается 22 августа.

Спортсмены тянули за собой флаг, меняя друг друга каждые пять минут. Все это время их сопровождали спасатели, сотрудники ГИМС и Дивногорского поисково-спасательного отряда КГКУ «Спасатель». На катерах обеспечивали им безопасность все три дня заплыва и готовы были в любую минуту оказать необходимую помощь.

Берег ждет финиша. Фото: ГУ МЧС России по краю

Но все завершилось благополучно. Участники заплыва финишировали в заливе Шумиха, где их встречали ветераны и сотрудники Главного управления МЧС России по региону, краевые спасатели, депутаты.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, заплыв в холодной воде по Красноярскому морю в честь одного из официальных символов страны проводится с 2017 года. А сам праздник, День российского флага, был учрежден в 1994 году.

Организаторами заплыва традиционно выступают Всероссийский союз общественных объединений десантных войск «Союз Десантников России», региональная федерация плавания, Союз десантников Красноярского края, краевое отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».