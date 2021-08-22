В Красноярский край поступило почти миллион доз вакцины от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Промежуточные итоги вакцинации от коронавируса озвучили в министерстве здравоохранения Красноярского края. Всего с начала прививочной кампании в регион пришли свыше 950 тысяч доз вакцины. Это препараты «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор». В частности крупная поставка была на минувшей неделе – 98 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» были доставлены на склады «Губернских аптек». Вакцина распределена между лечебными учреждениями города и края, включая внебольничные пункты.

Добавим, что в регионе прививки ставят в 84 медицинских учреждениях, в которых развёрнуто 125 прививочных пунктов, а также в 20 внебольничных пунктах.

По состоянию на 20 августа в Красноярском крае привито 737 403 жителя, оба компонента получили 601 166 человек.

Также в краевом минздраве сообщили, что с начала периода иммунизации в регион поступили четыре вида вакцин против короновируса:

- Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) и «ЭпиВакКорона» – эти вакцины применяются с 18 лет без дальнейшего ограничения по возрасту

- «Кови Вак» и «Спутник Лайт» (применяется от 18 до 60 лет).

Массовая вакцинация идет полным ходом. По состоянию на пятницу, 20 августа привито первым компонентом 737 403 человек, двумя (или полностью закончили вакцинацию) – 601 166 тысяч.

С 3 августа в Красноярском крае проводится вакцинация иностранных граждан. На общих основаниях прививаются те, кто имеет вид на жительство и полис ОМС российского образца. Однако те, у кого таких документов нет, должны будут поставить заветный укол на платной основе – либо за счет работодателя, либо за свой счет.

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