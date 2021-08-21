Последние новости Красноярска на 20 августа 2021: передача участка на Малиновского в собственность края, преодоление 100-тысячной отметки по заболеваемости ковидом и смерть врача 20-й больницы

Последние новости Красноярска на 20 августа 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 20 августа 2021.

Министерство обороны передает в собственность Красноярского края участок на Малиновского

Министерство обороны передает в собственность Красноярского края земельные участки, которые давно не используются по назначению. Такое решение принял глава ведомства Сергей Шойгу. Одна из таких территорий – военный городок на улице Малиновского. (подробнее)

Количество заболевших коронавирусом в Красноярском крае перевалило отметку 100 тысяч человек

По данным оперативного штаба на 12.00 часов 20 августа в Красноярском крае зарегистрировано уже 100 206 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки 449 случаев. (подробнее)

В Красноярске умер врач 20-й больницы Валерий Большаков

Скорбная новость пришла из Красноярской межрайонной клинической больницы № 20 имени И.С. Берзона. 20 августа скончался торакальный хирург Валерий Николаевич Большаков. Несколько недель назад он заразился коронавирусом и не смог справиться с вызванными осложнениями. (подробнее)

Красноярцы переругались на обсуждении проекта благоустройства Красивого берега

Жители Академгородка собрались и обсудили благоустройство территории берега. Встреча прошла в актовом зале гимназии № 13, присутствовали на ней всего 50 человек. Для благоустройства Красивого берега нужно решить ряд организационных моментов, в частности вопрос с собственником земли. (подробнее)

В Красноярском крае сошел с рельсов вагон грузового поезда

В Красноярском крае сошел с рельсов один вагон грузового поезда. Информацию подтвердили в пресс-службе Красноярской железной дороги и рассказали подробности. ЧП произошло накануне, 19 августа, в 23:45 по местному времени, на перегоне между станциями Иланская и Иланка. (подробнее)