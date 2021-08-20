«Россети» увеличат расходы на обслуживание и ремонты электросетей Сибири

На заседании правительственной комиссии по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики СФО. Фото предоставлено компанией

Компания «Россети» в 2021 году направит 8,4 млрд рублей на программу техобслуживания и ремонтов электросетей в Сибири. Об этом сообщил генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на заседании правительственной комиссии по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики Сибирского Федерального округа (СФО) к прохождению отопительного сезона 2021-2022 гг. По сравнению с прошлым годом расходы увеличены на 600 млн рублей.

По программе технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) в преддверии осенне-зимнего периода в «Россети Сибирь», «Россети Томск» и филиале «Россети ФСК ЕЭС» – МЭС Сибири пройдут различные производственные мероприятия. Так, будет проведен ремонт подстанционного оборудования, опор линий электропередачи (ЛЭП), фундаментов, замена проводов и изоляторов, расчистка просек ЛЭП. Отметим, что все работы выполняются в соответствии с намеченным графиком.

– Прохождение ОЗП в Сибири связано со сложными погодными явлениями, характерными для региона уже ранней осенью. Среди них – частые колебания температуры около нуля, сильный ветер, экстремальные морозы. Подготовку к сезону максимальных нагрузок завершим к концу сентября. В число приоритетов компании «Россети» также входит обеспечение комфортных условий работы персонала, задействованного на энергообъектах в неблагоприятном климате. Кроме этого, в срок будут реализованы мероприятия инвестиционной программы по усилению системной надежности, – отметил Андрей Рюмин.

В Сибирском федеральном округе персонал и спецтехника полностью готовы к зиме и возможным аварийно-восстановительным работам. Запас оборудования и материалов укомплектован на 100%. Также подготовлено 540 резервных источников питания совокупной мощностью 45 МВт на случай аварий.

– Даже несмотря на достаточно непростую ситуацию с паводками и пожарами, с которой столкнулись в этом году регионы Сибири, энергокомпании отрабатывают все в штатном режиме. Отключения потребителей, которые возникали при воздействии погодных аномалий, устранялись в максимально короткие сроки, – отметил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

В филиале «Красноярскэнерго» ремонтная программа на 2021 год запланирована в объеме 648,9 млн рублей. Подготовка к сезону пиковых нагрузок на – электросети также идет по графику.