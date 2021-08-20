Жительница Железногорска придумала лайфхак, как избежать наказания за езду без прав

Отсутствие водительских прав не помешало гражданке вновь сесть за руль. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Железногорска придумала, как ей избежать наказания, наложенного судом. Гражданке так хотелось скрыться от судебных приставов, что она отправилась... в ЗАГС. Нет, не замуж выходить, у нее был другой план. Но что-то пошло не так, хитрость не помогла. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе УФССП по краю.

30-летняя женщина была лишена водительских прав. За что именно, не уточняется. Например, за пьяную езду. Или за побег с места ДТП, лихачество (когда превышается допустимая скорость на 60 км в час), езду по встречной полосе или без госномеров. В общем, список длинный.

Однако отсутствие водительских прав не помешало гражданке вновь сесть за руль. И вновь попалась госавтоинспекторам. Суд вынес ей административное наказание: 120 часов обязательных общественных работ на пользу обществу. Но отрабатывать их она не хотела. Мести улицы, убирать мусор, красить ограждения и бордюры – «нет, это не про меня» - решила нарушительница.

Сначала игнорировала требования судебного пристава-исполнителя, пряталась. А затем, когда ее объявили в исполнительный розыск, она решила исчезнуть. Собрала необходимые документы, пришла в ЗАГС и написала заявление на смену фамилии, имени и даже отчества. Ловкий ход, но бесполезный. Потому что ее нашли и с новыми реквизитами. А к 120 часов общественных работ добавились еще и 150 тысяч штрафа. Первую часть наказания она отработала, осталась вторая.