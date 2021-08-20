Министерство обороны передает в собственность Красноярского края участок на Малиновского Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство обороны передает в собственность Красноярского края земельные участки, которые давно не используются по назначению. Такое решение принял глава ведомства Сергей Шойгу. Одна из таких территорий – военный городок на улице Малиновского. Когда-то здесь размещалось военное училище, затем казармы оказались брошенными. Несколько зданий отремонтировали и передали по решению бывшего губернатора Александра Лебедя под Красноярский кадетский корпус, остальные казармы постепенно разрушаются. Администрация города и правительство края давно имеют виды на территорию, например, там можно построить новое здание для Мариинской гимназии. Но все упиралось в собственника. Сейчас эта земля признана неперспективной для Министерства обороны России.

Другой такой участок находится в Емельяновском районе, в селе под названием Совхоз «Сибиряк». Там жилые дома были построены на земле, подведомственной Минобороны. Во время недавней поездки Сергея Шойгу в Красноярский край к нему обратились представители общественности и рассказали о том, что по настоянию военной прокуратуры Красноярского гарнизона их жилье могут снести. По возвращении министр дал поручение профильным подразделениям военного ведомства проработать вопрос о перспективах использования данных земель. Оказалось, что стратегической ценности для Минобороны они не имеют. Поэтому люди могут спокойно жить в своих домах.

Созданная рабочая группа, в которую вошли представители департамента военного имущества Минобороны и региональных властей, приступила к работе по передаче в соответствии с законодательством указанных земельных участков Красноярскому краю.